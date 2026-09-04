議員喊打擊毒駕不能停 桃警：唾液快篩量能足

聯合報／ 記者江婉儀／桃園報導
桃園市警察局為防範危險駕駛、強化治安，持續取締毒駕、酒駕等防制專案。圖／桃園市警局交通警察大隊提供
桃園市警察局為防範危險駕駛、強化治安，持續取締毒駕、酒駕等防制專案。圖／桃園市警局交通警察大隊提供

毒駕層出不窮，桃園市警察局統計，今年一至七月查獲毒駕一四七○件，與去年同期查獲一一五件相比，暴增一三五五件。議員建議警局，持續穩定唾液快篩供應量能，並加強稽查毒駕熱點；警察局回應，唾液快篩可再供應八個半月，並加強毒駕取締、製作熱區圖宣導。

桃園市議會昨進行警察局工作報告，市議員錢龍質詢，如今有唾液試劑可以攔阻毒駕，也有查緝成效，要求警局要建置安全量能與補充機制，不要因為試劑不足，影響查緝量能。

市議員彭俊豪指出，毒駕問題影響社會大眾安全，唾液快篩可抓到依托咪酯，但也涵蓋其他種毒品，希望警局針對毒駕高風險區要加強稽查頻率。

警察局長廖恆裕答詢說，桃園今年編列唾液快篩檢驗費用加上警政署補助共五七七萬元，目前唾液快篩試劑庫存可再供應八個半月，數量足夠；市警局今年截至七月採購三千劑毒品快篩試劑。至於毒駕車輛的查扣，目前已租用八德區國道橋下空間，並在籌建楊梅富岡停車場，容車量無虞。

警察局也提供最新統計，去年十一月廿日起實施唾液快篩，截至今年七月底，唾液快篩毒品陽性反應一六五○件，且全數均採尿複驗，扣除尚在檢驗中案件，尿液檢出毒品一五一五件、未檢出毒品十九件，整體唾液快篩對尿檢陽性率為百分之九十八點七六。

警察局公布今年一至七月毒駕前五大路段為，中壢區中華路、龜山區中興路及大同路、八德區介壽路、桃園區中山路及平鎮區平東路及中豐路；持續實施定點路檢、臨檢或機動盤檢攔查加強取締，每半年定期分析取締成效、好發路段等，製成毒駕熱區圖，在網站上公布。

唾液快篩 毒駕 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃議員要求加強校園周邊改裝車稽查 守護學區安寧

防煙毒進入校園！教部推唾液快篩 首批8千支待修法立刻上路

男毒駕拒檢撞輾所長致腿骨折重傷 遭彰院判刑

毒駕男欠36萬罰鍰 執行署登門赫見他失能靠母養「人生全變」

相關新聞

綠促普發2萬 北市府：沒條件

中央明年普發現金一萬元，綠營北市議員洪健益等人連署提案要求市長蔣萬安普發兩萬元，議會財建委員會昨審查後送二讀，若通過將送市府研議；財政局指出，普發現金將嚴重影響財政韌性，北市無此條件。

議員喊打擊毒駕不能停 桃警：唾液快篩量能足

毒駕層出不窮，桃園市警察局統計，今年一至七月查獲毒駕一四七○件，與去年同期查獲一一五件相比，暴增一三五五件。議員建議警局，持續穩定唾液快篩供應量能，並加強稽查毒駕熱點；警察局回應，唾液快篩可再供應八個半月，並加強毒駕取締、製作熱區圖宣導。

台南亞太棒球場維運 議員憂成「三不管」…黃偉哲：須釐清

台南亞太棒訓中心成棒主球場租借給中職統一獅作為本賽季主場，受到連日大雨影響，出動抽水機協助場內排水，球迷也發現場內天然草坪呈現黑色，有議員說，黑土經了解是為吸水，但排水不順仍有改善空間。

小港沿海路挨批像越野賽…居民質疑鋪路品質變差 高市府：標準沒變

高雄小港區沿海路是臨海產業園區、洲際貨櫃中心重要聯外道，重車行經頻繁，但連日豪雨造成路面坑洞，重車輾壓水花四起，騎士形容天天「上演越野障礙賽」。昨天更有兩輛大貨車為閃避坑洞發生事故。議員質疑，前市長韓國瑜任內鋪設品質較佳，為何現在變差？道路養護工程處則稱，刨鋪標準一致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。