議員喊打擊毒駕不能停 桃警：唾液快篩量能足

毒駕層出不窮，桃園市警察局統計，今年一至七月查獲毒駕一四七○件，與去年同期查獲一一五件相比，暴增一三五五件。議員建議警局，持續穩定唾液快篩供應量能，並加強稽查毒駕熱點；警察局回應，唾液快篩可再供應八個半月，並加強毒駕取締、製作熱區圖宣導。

桃園市議會昨進行警察局工作報告，市議員錢龍質詢，如今有唾液試劑可以攔阻毒駕，也有查緝成效，要求警局要建置安全量能與補充機制，不要因為試劑不足，影響查緝量能。

市議員彭俊豪指出，毒駕問題影響社會大眾安全，唾液快篩可抓到依托咪酯，但也涵蓋其他種毒品，希望警局針對毒駕高風險區要加強稽查頻率。

警察局長廖恆裕答詢說，桃園今年編列唾液快篩檢驗費用加上警政署補助共五七七萬元，目前唾液快篩試劑庫存可再供應八個半月，數量足夠；市警局今年截至七月採購三千劑毒品快篩試劑。至於毒駕車輛的查扣，目前已租用八德區國道橋下空間，並在籌建楊梅富岡停車場，容車量無虞。

警察局也提供最新統計，去年十一月廿日起實施唾液快篩，截至今年七月底，唾液快篩毒品陽性反應一六五○件，且全數均採尿複驗，扣除尚在檢驗中案件，尿液檢出毒品一五一五件、未檢出毒品十九件，整體唾液快篩對尿檢陽性率為百分之九十八點七六。

警察局公布今年一至七月毒駕前五大路段為，中壢區中華路、龜山區中興路及大同路、八德區介壽路、桃園區中山路及平鎮區平東路及中豐路；持續實施定點路檢、臨檢或機動盤檢攔查加強取締，每半年定期分析取締成效、好發路段等，製成毒駕熱區圖，在網站上公布。