快訊

破壞日本國寶 五熊發聲道歉：對自己的愚昧無知沒有任何藉口

獨／中榮代刀風波再延燒…疑神外晨會錄音涉廠商開刀 衛生局約談將移送

五熊獲釋了！破壞日本國寶掀眾怒 傳已繳清10萬台幣罰款

地方選舉登記第4天 苗栗縣5鄉鎮市、1議員選區是否同額受注目

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
地方選舉登記今天第4天，國民黨鍾東錦登記競選連任。記者范榮達／攝影
地方選舉登記今天第4天，國民黨鍾東錦登記競選連任。記者范榮達／攝影

地方選舉登記今天第4天，苗栗縣276人完成，包括縣長選舉1人、縣議員選舉14人、鄉鎮市長選舉10人、鄉鎮市民代表選舉103人，及村里長選舉148人，其中，5個鄉鎮市僅1人登記，縣議員第二選區應選3席，僅有2人登記，明天登記最後一天，是否同額選舉備受注目。

地方選舉8月31日至9月4日登記，苗栗縣今天有276人登記，縣選舉委員會統計，4天共有縣長選舉2人、縣議員選舉48人、鄉鎮市長選舉32人、鄉鎮市民代表選舉281人，及村里長選舉485人，明天是登記最後一天，選委會指出，登記名單將函報中央選舉委員會，今年10月16日前審定候選人資格。

18鄉鎮市長選舉部分，目前僅有一人登記的有頭份市曾玟學、竹南鎮葉忠倫、後龍鎮謝清輝，及獅潭鄉劉淑能及頭屋鄉涂金臺，另，縣議員選舉第二選區應選3席，目前只有謝昌年、黎尚安登記，頭份市、竹南鎮及頭屋鄉長選舉，及第二選區都傳出明天會有人登記，政壇都關注是否出現同額選舉。

議員 地方選舉 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃道吉日！當選口號此起彼落 苗栗縣今湧現416人登記參選

雲林地方選戰第3天湧27人登記 8個選區議員已有41人參選

穿律師袍登記搶眼！龔書翩再戰選舉 轉攻屏東縣議員

金門縣長選舉6人搶位！梁文韜登記喊和平島 議員增11人搶攻席次

相關新聞

新桃園幹線「南環線」通車 張善政：串聯南桃三區服務再升級

桃園市長張善政今日上午前往中壢區，出席「新桃園幹線南環線公車通車視察」。張善政表示，南環線正式通車，象徵桃園公共運輸服務向前再邁進。南環線採環狀路線設計，串聯中壢、內壢及平鎮生活圈，進一步提升南桃園公共運輸便利性。

苗栗縣下屆卓蘭鎮長選局「藍綠對決」 詹秉憲提6大施政主軸

下屆苗栗縣卓蘭鎮長參選人詹秉憲、陳春暖已相繼完成參選登記，無黨籍參選人詹秉憲早在登記首日就率先登記，民進黨參選人陳春暖今天登記完成，下屆卓蘭鎮長選舉藍、綠對決的主旋律已定調。

鄭朝鐘陪同4人登記 組「轉動竹東隊」投入地方選戰

現任新竹縣議員鄭朝鐘今天陪同竹東地方代表參選人蕭仲明、彭致豪、羅靜雰、葉日嘉，組成「轉動竹東隊」，一同前往竹東鎮公所登記參選，以實際行動展現投入地方公共事務、為竹東未來發展盡一份心力的決心。參選人蕭仲明更以「仲致成城，竹東嘉雰」為口號，強調竹東需要注入新的思維與力量，期待透過更多年輕世代的參與，為地方帶來更多元的想法與活力，讓竹東的未來發展擁有更多可能。

立委林月琴質疑苗栗縣政府資安問題 縣府：不予回應

立委林月琴根據苗栗縣審計室審核縣府總決算報告，質疑縣府前年獲中央補助超過5000萬元辦理資安他相關防護經費運用，卻没有落實，成為可能漏洞；縣府有關回應，數位研考處長黃智群Line已讀不回，縣府表示「不予回應」。

民進黨卓蘭鎮長參選人陳春暖完成登記 陳春暖換跑道：已經準備好了

民進黨卓蘭鎮長參選人陳春暖今天上午前往卓蘭鎮公所完成參選登記，苗栗縣長參選人陳品安、卓蘭鎮長詹錦章、苗栗縣議員翁杰、羅貴星、徐筱菁、邱毓興及民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦、鎮民代表、里長、新住民姊妹及支持鄉親多人到場力挺。

竹北市長藍白合破局 王婉諭：沒有共同理念只剩位置分配

時代力量黨主席王婉諭今陪同新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊登記參選、爭取連任。談及竹北市長藍白整合紛擾，王婉諭批評，政黨合作應建立在共同理念、價值與目標，而非「政治位置分贓」，否則非常荒謬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。