地方選舉登記第4天 苗栗縣5鄉鎮市、1議員選區是否同額受注目
地方選舉登記今天第4天，苗栗縣276人完成，包括縣長選舉1人、縣議員選舉14人、鄉鎮市長選舉10人、鄉鎮市民代表選舉103人，及村里長選舉148人，其中，5個鄉鎮市僅1人登記，縣議員第二選區應選3席，僅有2人登記，明天登記最後一天，是否同額選舉備受注目。
地方選舉8月31日至9月4日登記，苗栗縣今天有276人登記，縣選舉委員會統計，4天共有縣長選舉2人、縣議員選舉48人、鄉鎮市長選舉32人、鄉鎮市民代表選舉281人，及村里長選舉485人，明天是登記最後一天，選委會指出，登記名單將函報中央選舉委員會，今年10月16日前審定候選人資格。
18鄉鎮市長選舉部分，目前僅有一人登記的有頭份市曾玟學、竹南鎮葉忠倫、後龍鎮謝清輝，及獅潭鄉劉淑能及頭屋鄉涂金臺，另，縣議員選舉第二選區應選3席，目前只有謝昌年、黎尚安登記，頭份市、竹南鎮及頭屋鄉長選舉，及第二選區都傳出明天會有人登記，政壇都關注是否出現同額選舉。
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