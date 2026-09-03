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中壢富台國小遷建正式啟動 串聯G28周邊土地開發、共創新生活圈
桃園市中壢區富台國小創校逾60年，原校地僅約0.98公頃，受限於周邊住宅密集，校舍、學生活動及公共開放空間不足。市府今舉辦富台國小興建統包工程開工祈福典禮，市長張善政期待，3年後工程能如期如實完成，讓學生使用新校舍，捷運站周邊土地開發大樓也能順利開發。
新校區基地面積約2.1公頃，規畫興建36間普通教室、1間集中式特教班、2間資源班及10間非營利幼兒園，並設置可自辦午餐的中央廚房，全面提升校園教學與照護環境。
捷運工程局長劉慶豐表示，G28站為捷運綠線延伸中壢段的重要節點，周邊除富台國小原校地外，另包含約0.46公頃北富台社宅基地及約0.97公頃中華電信土地開發基地，未來將配合捷運場站做整體規畫。
富台國小完成遷校後，原校地亦將納入捷運沿線土地開發整體檢討，透過各土地開發基地與捷運場站的串聯，逐步形成以G28站為核心的都市發展軸帶，讓捷運不只是交通建設，更成為帶動地方空間轉型的重要契機。
張善政表示，富台國小原校地過小，未來無法容納社宅進駐的新增就學人口的，學校以先建後拆為原則，工程預計3年完工，舊校地將成為捷運土地開發基地。
張善政說，感謝國有財產署將部分土地，無償提供給市府來開發使用，除了捷運站外，捷工局也將做土地開發，引進企業投資，期待工程能如期如實完成，讓學生使用新校舍，捷運站周邊土地開發大樓也能順利開發。
捷運工程局表示，未來隨著富台國小新校園完成及捷運綠線延伸中壢段持續推動，市府也將持續整合G28站周邊各項土地與公共建設資源，讓軌道建設真正走進居民日常生活，打造兼具教育品質、交通便利與生活機能的「富台新生活圈」。
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