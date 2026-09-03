苑裡鎮長劉育育登記拚連任 化身母雞盼落實青年參政

無黨籍苗栗縣苑裡鎮長劉育育4年前以政治素人贏得勝選，今天登記爭取連任，並與首次參選鎮民代表的青農陳郁元、總統教育獎得主賴欣儀亮相，盼帶動青年參政，攜手讓苑裡更好。

劉育育下午在苑裡鎮公所登記爭取連任苑裡鎮長。同一時間，返鄉青農陳郁元與年僅23歲的賴欣儀也分別完成苑裡鎮民代表選舉登記，兩人與4年前的劉育育同樣是政治素人，首次投入公職參選，家人都到場支持。

30歲的陳郁元為了陪伴阿公，8年前從台北回到苑裡，因為喜愛大自然、關心生態，走入田間成為返鄉青農，堅持友善耕作，他說，因為看見農民面對氣候、產銷、土地環境及農村人口老化等問題，希望投入公共事務為農民發聲、為家鄉打拚。

去年獲頒總統教育獎的賴欣儀，從嬰兒時期被診斷出腦性麻痺，歷經多年早療、復健，克服疾病，激發她求學階段全力投入護理領域，並成為技職競賽國手，因多次參與鎮公所敬老計畫與長者健康衛教工作，經劉育育鼓勵決定投入參選。她期許能在政治領域發揮護理專業，從照顧個人延伸到關心家庭、社區以及苑裡整體生活環境。

劉育育告訴中央社，4年前因為苑裡菜市場大火後的重建訴求，她從地方創生、民間的角度走進鎮公所，幾年歷練下來，更能深入了解苑裡所需。這次競選連任，不僅爭取個人的政治、政策延續，也想帶領更多像她過去一樣的年輕人，懷抱著希望、勇氣與對家鄉土地的關懷參與公共事務，落實青年參政，讓苑裡成為真正的民主小鎮。

劉育育也說，若能順利連任，下一個4年將以「全齡共好、韌性生活、產業共生、民主小鎮、國際苑裡」為5大施政方向，推動重建後的苑裡市場活化、街區營造，完善在地各項公共建設，串連農業、藺草工藝與青年創業，公私協力將苑裡推向國際。

截至3日下午，登記參選下屆苑裡鎮長選舉者共2人，除了劉育育外，另有從苗栗縣議員轉換跑道的無黨籍張顧礫。

張顧礫說，多年來走遍苑裡25里，傾聽基層心聲，並提出「NEXT苑裡：建設、社福、交通大升級」政見，涵蓋改善交通路網、推動冷鏈物流、增設親子館、寵物友善公園、公所數位便民服務、提升苑裡防洪韌性等，希望整合交通、產業、社福與生活建設，讓青年願意返鄉、孩子安心成長、長輩幸福養老。