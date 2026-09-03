桃園市消防局第二大隊青埔分隊於桃園會展中心受邀參與「社區照顧關懷據點成果展」。圖：青埔分隊提供

桃園市消防局第二大隊青埔分隊於今（3）日在桃園會展中心受邀參與「社區照顧關懷據點成果展」，辦理防火防災宣導。考量活動參與民眾以長輩居多，且長者於災害發生時可能面臨行動較為緩慢、火場環境判斷及逃生應變能力受限等情形，消防人員特別以日常生活中常見的火災情境為主軸，透過趣味互動及實際講解，讓長輩在輕鬆活潑的氛圍中認識防火及避難觀念，強化災害發生時的自我保護及應變能力。

青埔分隊將防火逃生知識融入互動遊戲，長輩們踴躍舉手搶答、現場氣氛熱絡。圖：青埔分隊提供

針對長輩居家生活安全，青埔分隊特別加強宣導「如何預防火災」及「發生火災時如何正確逃生」等重要觀念。消防人員提醒，日常生活中的電器設備、延長線及廚房用火，皆可能成為潛在火災風險，平時應養成正確用電、用火習慣，並熟悉住家逃生動線及安全出口位置。現場透過有獎徵答方式，將防火逃生知識融入互動遊戲，長輩們踴躍舉手搶答、現場氣氛熱絡，在歡笑中加深對防火觀念的印象。消防人員也再次提醒，若發生火災，應牢記「小火快逃、濃煙關門」原則，以逃生避難為優先；若逃生路線遭濃煙阻隔，應立即關閉房門阻擋火煙，並撥打119求援，清楚告知所在位置，以利消防人員迅速展開救援。

青埔分隊長楊超鈞表示，居家是長輩最常生活的地方，也是防火安全最不能忽略的場所。也希望透過一次次的宣導與實際操作，讓長輩把簡單、重要的防火逃生觀念帶回家，守護自己也守護家人。

第二大隊長簡慈彥指出，「長輩是社區防災宣導非常重要的一環，尤其火災發生時，濃煙、高溫及緊張情緒都可能增加逃生困難。因此，消防宣導除了教大家如何預防火災，更重要的是讓長輩熟悉正確的避難方式。透過今天輕鬆有趣的互動體驗，希望讓防災知識真正走進生活，遇到突發狀況時能夠冷靜應變、安全避難。」

本文章來自《桃園電子報》。原文：青埔消防前進社區關懷據點成果展 強化長輩居家防火觀念