新桃園幹線「南環線」通車 張善政：串聯南桃三區服務再升級

現任新竹縣議員鄭朝鐘今天陪同竹東地方代表參選人蕭仲明、彭致豪、羅靜雰、葉日嘉，組成「轉動竹東隊」，一同前往竹東鎮公所登記參選，以實際行動展現投入地方公共事務、為竹東未來發展盡一份心力的決心。參選人蕭仲明更以「仲致成城，竹東嘉雰」為口號，強調竹東需要注入新的思維與力量，期待透過更多年輕世代的參與，為地方帶來更多元的想法與活力，讓竹東的未來發展擁有更多可能。

2026-09-03 14:08