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新桃園幹線「南環線」通車 張善政：串聯南桃三區服務再升級

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市長張善政今日上午前往中壢區，出席「新桃園幹線南環線公車通車視察」。圖／桃園市新聞處提供
桃園市長張善政今日上午前往中壢區，出席「新桃園幹線南環線公車通車視察」。圖／桃園市新聞處提供

桃園市長張善政今日上午前往中壢區，出席「新桃園幹線南環線公車通車視察」。張善政表示，南環線正式通車，象徵桃園公共運輸服務向前再邁進。南環線採環狀路線設計，串聯中壢、內壢及平鎮生活圈，進一步提升南桃園公共運輸便利性。

張善政指出，市府近年持續推動公車服務改革，從桃小巴到新桃園幹線，逐步補強公共運輸路網，提升市民搭乘體驗。此次南環線引進長期深耕雙北、服務評鑑表現優良的首都客運進駐桃園營運，期盼透過優質業者加入，帶動整體公車服務品質提升，讓市民享有更便利、舒適的公共運輸服務。

交通局表示，南環線採A線順時針、B線逆時針雙向循環方式營運，串聯台鐵內壢站、中壢站、機場捷運A21環北站，以及台1線、中豐路等主要道路，並銜接多條幹線公車，補足中壢、內壢及平鎮生活圈間橫向公車服務不足，滿足通勤、通學、洽公及日常生活等多元交通需求。

交通局指出，南環線每日營運時間為上午6時至晚間10時，A、B線合計60班次，尖峰時段約15分鐘一班、離峰時段約30分鐘一班，並全面採用低地板無障礙公車。自即日起，民眾持電子票證刷卡即可免費乘車；未攜帶票卡者，也可向駕駛索取代幣卡免費搭乘。相關乘車資訊可至桃園市公車動態資訊網站（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus）查詢，或下載「桃園公車」APP掌握即時到站資訊。

南環線採A線順時針、B線逆時針雙向循環方式營運，串聯台鐵內壢站、中壢站、機場捷運A21環北站，以及台1線、中豐路等主要道路。圖／桃園市新聞處提供
南環線採A線順時針、B線逆時針雙向循環方式營運，串聯台鐵內壢站、中壢站、機場捷運A21環北站，以及台1線、中豐路等主要道路。圖／桃園市新聞處提供

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