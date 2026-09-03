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鄭朝鐘陪同4人登記 組「轉動竹東隊」投入地方選戰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
現任新竹縣議員鄭朝鐘今天陪同竹東地方代表參選人蕭仲明、彭致豪、羅靜雰、葉日嘉，組成「轉動竹東隊」，一同前往竹東鎮公所登記參選。圖／鄭朝鐘提供
現任新竹縣議員鄭朝鐘今天陪同竹東地方代表參選人蕭仲明、彭致豪、羅靜雰、葉日嘉，組成「轉動竹東隊」，一同前往竹東鎮公所登記參選。圖／鄭朝鐘提供

現任新竹縣議員鄭朝鐘今天陪同竹東地方代表參選人蕭仲明、彭致豪、羅靜雰、葉日嘉，組成「轉動竹東隊」，一同前往竹東鎮公所登記參選，以實際行動展現投入地方公共事務、為竹東未來發展盡一份心力的決心。參選人蕭仲明更以「仲致成城，竹東嘉雰」為口號，強調竹東需要注入新的思維與力量，期待透過更多年輕世代的參與，為地方帶來更多元的想法與活力，讓竹東的未來發展擁有更多可能。

鄭朝鐘表示，地方政治應該傾聽年輕人的聲音，讓年輕人有參與公共事務的舞台。「竹東需要做出改變，需要更多年輕人的參與，這樣才能留住年輕人，未來才有機會升格成竹東市。」

此次由現任中生代議員鄭朝鐘帶領年輕的地方代表參選人組成團隊，團隊希望把年輕人的想法帶進地方政治，讓公共政策更加貼近民眾生活，也讓年輕人看見留在竹東發展的機會。

 

團隊亦指出，未來他們將持續深入地方、傾聽居民需求，從青年發展、地方建設、生活環境等面向思考竹東的未來。這是他們對竹東未來的承諾，希望讓竹東不只是人口留下來，更能創造讓年輕人願意返鄉、留下來成家立業的條件。若地方政治能結合不同世代的力量，凝聚地方共識，將會讓竹東持續向前，朝升格為「竹東市」的目標邁進。

議員 鄭朝鐘 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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