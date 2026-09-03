苗栗縣下屆卓蘭鎮長選局「藍綠對決」 詹秉憲提6大施政主軸

下屆苗栗縣卓蘭鎮長參選人詹秉憲、陳春暖已相繼完成參選登記，無黨籍參選人詹秉憲早在登記首日就率先登記，民進黨參選人陳春暖今天登記完成，下屆卓蘭鎮長選舉藍、綠對決的主旋律已定調。

詹秉憲目前擔任卓蘭鎮民代表會副主席及縣長鍾東錦的地方秘書。他表示，8月31日他在家人、地方人士及支持者陪同下，完成卓蘭鎮長參選登記；投入參選的初衷源於長期深入基層，切身感受到卓蘭農民、年輕家庭與長輩在產業發展、生活照顧及交通運輸上面臨的瓶頸與挑戰。對此，他提出「交通建設、農業升級、觀光活化、顧老扶幼、環境整潔、幸福宜居」六大施政主軸，展現翻轉卓蘭的決心。

在農民權益與農業發展方面，詹秉憲提出「全方位守護農業」策略。針對卓蘭水果產業的需求，除持續優化灌溉設施、建立冷鏈物流、拓寬電商與實體展售通路外，更將重點建構「農業人力派遣調度平台」，盼有效紓解缺工難題；同時建置「極端氣候天然災害預警機制」，協助農民提前做好防災準備。若不幸遭受災害，鎮公所將立即啟動「天然災害補助馬上辦單一窗口」採簡政便民流程，加速現場勘查與救助金發放，讓農民在第一時間獲得實質支持。

社會福利與基層照顧方面，詹秉憲主張落實尊老與育兒支持，包括規畫敬老年金加發3000元，與苗栗縣政府加總後，卓蘭鎮65歲以上長輩，每人每年可一次性收到8000元尊榮敬老金；另外，生育津貼也與縣府結合，大幅提升至第一胎4萬元、第二胎10萬元，並同步整備完善的托育資源、親子互動空間與醫療接駁服務。詹秉憲強調，所有福利措施均已精細核算受益人數、年度預算與財源配置，絕不開空頭支票，確保政策具備永續推動的財政基礎。

基礎建設與生活環境方面，詹秉憲表示將全面盤點鎮內聯外道路、農路鋪面、區域排水、夜間照明、停車空間及垃圾清運機制，依急迫性排定優先順序，並定期公開工程進度，打造優質宜居的生活環境。未來將全力爭取中央與縣府的資源注務，並整合鎮公所財源、在地產業與民間力量，以穩健、務實且可追蹤的步調推動鎮政。

他強調，鄉親需要的不是華麗的政策口號，而是清楚知道「誰來做、何時做、經費哪裡來，及做到什麼程度」，他承諾未來鎮公所將全面公開重大施政與工程進度，主動接受全體鎮民檢視，以具體行動與高執行力，回應卓蘭鄉親的寄望。

卓蘭鎮民代表會副主席詹秉憲8月31日在家人、地方人士及支持者陪同下，率先完成下屆卓蘭鎮長參選登記。圖／詹秉憲競選團隊提供

卓蘭鎮民代表會副主席詹秉憲8月31日在家人、地方人士及支持者陪同下，率先完成下屆卓蘭鎮長參選登記。圖／詹秉憲競選團隊提供