快訊

翻譯疑外洩五熊判決結果 網友看了大怒「判太輕了吧」

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

苗栗縣下屆卓蘭鎮長選局「藍綠對決」 詹秉憲提6大施政主軸

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
卓蘭鎮民代表會副主席詹秉憲8月31日在家人、地方人士及支持者陪同下，率先完成下屆卓蘭鎮長參選登記。圖／詹秉憲競選團隊提供
卓蘭鎮民代表會副主席詹秉憲8月31日在家人、地方人士及支持者陪同下，率先完成下屆卓蘭鎮長參選登記。圖／詹秉憲競選團隊提供

下屆苗栗縣卓蘭鎮長參選人詹秉憲陳春暖已相繼完成參選登記，無黨籍參選人詹秉憲早在登記首日就率先登記，民進黨參選人陳春暖今天登記完成，下屆卓蘭鎮長選舉藍、綠對決的主旋律已定調。

詹秉憲目前擔任卓蘭鎮民代表會副主席及縣長鍾東錦的地方秘書。他表示，8月31日他在家人、地方人士及支持者陪同下，完成卓蘭鎮長參選登記；投入參選的初衷源於長期深入基層，切身感受到卓蘭農民、年輕家庭與長輩在產業發展、生活照顧及交通運輸上面臨的瓶頸與挑戰。對此，他提出「交通建設、農業升級、觀光活化、顧老扶幼、環境整潔、幸福宜居」六大施政主軸，展現翻轉卓蘭的決心。

在農民權益與農業發展方面，詹秉憲提出「全方位守護農業」策略。針對卓蘭水果產業的需求，除持續優化灌溉設施、建立冷鏈物流、拓寬電商與實體展售通路外，更將重點建構「農業人力派遣調度平台」，盼有效紓解缺工難題；同時建置「極端氣候天然災害預警機制」，協助農民提前做好防災準備。若不幸遭受災害，鎮公所將立即啟動「天然災害補助馬上辦單一窗口」採簡政便民流程，加速現場勘查與救助金發放，讓農民在第一時間獲得實質支持。

社會福利與基層照顧方面，詹秉憲主張落實尊老與育兒支持，包括規畫敬老年金加發3000元，與苗栗縣政府加總後，卓蘭鎮65歲以上長輩，每人每年可一次性收到8000元尊榮敬老金；另外，生育津貼也與縣府結合，大幅提升至第一胎4萬元、第二胎10萬元，並同步整備完善的托育資源、親子互動空間與醫療接駁服務。詹秉憲強調，所有福利措施均已精細核算受益人數、年度預算與財源配置，絕不開空頭支票，確保政策具備永續推動的財政基礎。

基礎建設與生活環境方面，詹秉憲表示將全面盤點鎮內聯外道路、農路鋪面、區域排水、夜間照明、停車空間及垃圾清運機制，依急迫性排定優先順序，並定期公開工程進度，打造優質宜居的生活環境。未來將全力爭取中央與縣府的資源注務，並整合鎮公所財源、在地產業與民間力量，以穩健、務實且可追蹤的步調推動鎮政。

他強調，鄉親需要的不是華麗的政策口號，而是清楚知道「誰來做、何時做、經費哪裡來，及做到什麼程度」，他承諾未來鎮公所將全面公開重大施政與工程進度，主動接受全體鎮民檢視，以具體行動與高執行力，回應卓蘭鄉親的寄望。

卓蘭鎮民代表會副主席詹秉憲8月31日在家人、地方人士及支持者陪同下，率先完成下屆卓蘭鎮長參選登記。圖／詹秉憲競選團隊提供
卓蘭鎮民代表會副主席詹秉憲8月31日在家人、地方人士及支持者陪同下，率先完成下屆卓蘭鎮長參選登記。圖／詹秉憲競選團隊提供

卓蘭鎮民代表會副主席詹秉憲8月31日在家人、地方人士及支持者陪同下，率先完成下屆卓蘭鎮長參選登記。圖／詹秉憲競選團隊提供
卓蘭鎮民代表會副主席詹秉憲8月31日在家人、地方人士及支持者陪同下，率先完成下屆卓蘭鎮長參選登記。圖／詹秉憲競選團隊提供

卓蘭鎮民代表會副主席詹秉憲8月31日在家人、地方人士及支持者陪同下，率先完成下屆卓蘭鎮長參選登記。圖／詹秉憲競選團隊提供
卓蘭鎮民代表會副主席詹秉憲8月31日在家人、地方人士及支持者陪同下，率先完成下屆卓蘭鎮長參選登記。圖／詹秉憲競選團隊提供

鍾東錦 2026九合一選舉 苗栗縣選舉 詹秉憲 陳春暖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民進黨卓蘭鎮長參選人陳春暖完成登記 陳春暖換跑道：已經準備好了

黃道吉日 藍綠縣市長參選人大陣仗登記

79票之差再戰！邱佳娟登記長治鄉長 喊年輕上場推出六大願景

藍綠搶攻全台最大鎮…張媛婷登記拚翻轉 簡賜勝承諾補助款全捐

相關新聞

立委林月琴質疑苗栗縣政府資安問題 縣府：不予回應

立委林月琴根據苗栗縣審計室審核縣府總決算報告，質疑縣府前年獲中央補助超過5000萬元辦理資安他相關防護經費運用，卻没有落實，成為可能漏洞；縣府有關回應，數位研考處長黃智群Line已讀不回，縣府表示「不予回應」。

民進黨卓蘭鎮長參選人陳春暖完成登記 陳春暖換跑道：已經準備好了

民進黨卓蘭鎮長參選人陳春暖今天上午前往卓蘭鎮公所完成參選登記，苗栗縣長參選人陳品安、卓蘭鎮長詹錦章、苗栗縣議員翁杰、羅貴星、徐筱菁、邱毓興及民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦、鎮民代表、里長、新住民姊妹及支持鄉親多人到場力挺。

苗栗縣下屆卓蘭鎮長選局「藍綠對決」 詹秉憲提6大施政主軸

下屆苗栗縣卓蘭鎮長參選人詹秉憲、陳春暖已相繼完成參選登記，無黨籍參選人詹秉憲早在登記首日就率先登記，民進黨參選人陳春暖今天登記完成，下屆卓蘭鎮長選舉藍、綠對決的主旋律已定調。

鄭朝鐘陪同4人登記 組「轉動竹東隊」投入地方選戰

現任新竹縣議員鄭朝鐘今天陪同竹東地方代表參選人蕭仲明、彭致豪、羅靜雰、葉日嘉，組成「轉動竹東隊」，一同前往竹東鎮公所登記參選，以實際行動展現投入地方公共事務、為竹東未來發展盡一份心力的決心。參選人蕭仲明更以「仲致成城，竹東嘉雰」為口號，強調竹東需要注入新的思維與力量，期待透過更多年輕世代的參與，為地方帶來更多元的想法與活力，讓竹東的未來發展擁有更多可能。

竹北市長藍白合破局 王婉諭：沒有共同理念只剩位置分配

時代力量黨主席王婉諭今陪同新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊登記參選、爭取連任。談及竹北市長藍白整合紛擾，王婉諭批評，政黨合作應建立在共同理念、價值與目標，而非「政治位置分贓」，否則非常荒謬。

桃議員要求加強校園周邊改裝車稽查 守護學區安寧

桃園市議會今(3)日進行警察局工作報告，針對毒品的查緝狀況、暑期青春專案執行成效以及校園周邊交通安全性提出強烈關切。張碩芳指出，桃園區作為人口與學校密集的重中之重，毒駕防制與改裝車噪音問題攸關市民與學童安全，警察局除加強源頭執法外，也應建構後續司法追訴完整數據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。