藍白竹北合作破局 王婉諭酸「為權力利益吵得臉紅脖子粗」

時代力量黨主席王婉諭今天陪同6位台灣前進陣線推薦的候選人，前往新竹縣選舉委員會完成參選登記。王婉諭在登記後於臉書發文說，藍、白在竹北的合作正式破裂，她認為是「歹戲拖棚」，這群人為權力、利益，吵得臉紅脖子粗。但實際上，人民根本不在意你們政黨要怎麼喬，大家只在意：「誰能解決問題」。

王婉諭今天陪同議員候選人李雅芬（竹北西區）、張育慈（竹北東區）、林裙靜（竹東、五峰），竹北市民代表候選人洪瑞瑾、許育綸，以及竹東鎮民代表候選人彭致豪登記，她指出新竹縣政需要專業、敢說真話的人監督，批評縣長楊文科任內出國17趟、共139天，形同無人監督。她並指縣內亂倒廢棄物、垃圾堆置，以及飲用水水質水量保護區多年未完成畫設等問題，都是縣民正面臨、亟待解決的課題。

王婉諭說，若李雅芬、張育慈、林裙靜3席全上，台灣前進陣線就能在新竹縣議會組成黨團，將政見帶進議會。她強調，時代力量與台灣前進不會參與政黨肉桶分贓，也不受宗教、玄學領導，將以科學方法對縣民負責。

登記完，王婉諭今天下午在臉書發文說，藍、白在竹北的合作正式破裂，很多人問她怎麼看？她的想法很簡單「歹戲拖棚」。實際上，人民根本不在意政黨要怎麼喬，大家只在意：「誰能解決問題」，他們整天只想著分位置、搶選票，人民看得非常厭倦。

王婉諭強調，絕對不會加入這種政黨的肉桶分贓，更不會被宗教、玄學所領導。只會用科學的方法，對新竹縣民負責。

台灣前進陣線表示，候選人來自不同專業，共同點是都在地方真正做過事，也說得出問題出在哪裡。地方選舉選的不是誰的招牌大、誰的排場好，而是選出願意認真做事、看得見問題、也有能力把問題改善的人。呼籲縣民在年底把票投給真正能夠監督的人。

時代力量黨主席王婉諭今天陪同6位台灣前進陣線推薦的候選人，前往新竹縣選舉委員會完成參選登記。記者許正宏／攝影