立委林月琴質疑苗栗縣政府資安問題 縣府：不予回應

立委林月琴根據苗栗縣審計室審核縣府總決算報告，質疑縣府前年獲中央補助超過5000萬元辦理資安他相關防護經費運用，卻没有落實，成為可能漏洞；縣府有關回應，數位研考處長黃智群Line已讀不回，縣府表示「不予回應」。

林月琴昨晚發新聞稿，指出公開資訊顯示，苗栗縣政府前年獲中央補助超過5000萬元辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」，及其他相關防護經費運用，然而去年資料與民眾安全及生活資訊息息相關的7機關、34項資訊資產裝有中國廠牌應用軟體或非公務用軟體，11機關有576項瀏覽器版本久未更新，另有6機關、17項作業系統或資料庫未適時更新，部分已停止更新。

她質疑相關缺失被指出後，縣府才回覆已陸續移除疑慮軟體、更新瀏覽器，並更新或下架作業系統及資料庫，「計畫可以結案，資安責任不能跟著結案」，縣府應說清楚，這些問題何時被發現？何時完成改善？為什麼沒有在每月盤點時及時排除？」

林月琴表示，縣府自身的系統管理也被查出問題，202套資訊系統中有155套委外維運，涉及41家廠商，但原本每年僅隨機抽檢稽核2家，此外，供民眾查詢建照申請進度等資訊的「建管便民服務資訊網」，沒有納入弱點掃描及模擬駭客入侵的滲透測試清冊，無疑都是將民眾的個資置於風險之中。

她強調，目前雖然沒有公開證據顯示苗栗縣政府已經發生個資外洩，但資安不能等到資料被偷走，才回頭檢查漏洞，縣府應妥善使用中央補助，認真把事做好，把政策細節掌握好，才是真的照顧苗栗縣民。