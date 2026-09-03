民進黨卓蘭鎮長參選人陳春暖完成登記 陳春暖換跑道：已經準備好了

民進黨苗栗縣卓蘭鎮長參選人陳春暖今天上午前往卓蘭鎮公所完成參選登記，苗栗縣長參選人陳品安、卓蘭鎮長詹錦章、苗栗縣議員翁杰、羅貴星、徐筱菁、邱毓興及民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦、鎮民代表、里長、新住民姊妹及支持鄉親多人到場力挺。

陳春暖表示，卓蘭面臨人口減少、少子化、農業轉型及醫療、交通與地方建設等挑戰，這次決定站出來，就是希望承擔責任、解決問題，「要把中央資源真正帶進卓蘭，讓公所成為鄉親最有力的後盾。」

全齡福利方面，陳春暖提出推動「全鎮意外保險」增加鄉親生活保障；面對少子化問題，規畫每名新生兒5萬元生育補助、5萬元坐月子津貼，合計10萬元，並持續爭取設置鎮立公托中心，從生育、托育到家庭照顧，減輕年輕家庭負擔。

農業與觀光發展方面，陳春暖表示未來將積極爭取中央部會資源，推動「卓蘭水果博物館」、假日觀光農產市集及農遊體驗，拓展農產品銷售通路，讓「卓蘭水果走出去、觀光人潮走進來」；同時建立農損通報協助平台，由專人協助農民處理災損通報及補助申請，讓鎮公所在農民最需要的時候即時提供協助。

此外，陳春暖也提出強化醫療交通與長輩照顧、增設及改善里民活動中心、提高地方社團活動補助，並持續改善道路、停車及公共設施，從農業、婦幼、青年、長輩到生活建設，全方位提升卓蘭生活品質。

陳春暖強調，她已準備好承擔責任，未來要把中央資源帶進地方，把鄉親關心的事情一件一件做好，讓卓蘭看得到改變、看得到未來。這場選舉不只是個人的選舉，而是卓蘭下一階段發展的重要選擇，「為卓蘭拚出路，春暖已經準備好了！」

民進黨卓蘭鎮長參選人陳春暖上午前往卓蘭鎮公所完成參選登記，苗栗縣長參選人陳品安、卓蘭鎮長詹錦章、苗栗縣議員翁杰、羅貴星、徐筱菁、邱毓興及民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦、鎮代、里長、新住民姊妹及支持鄉親多人到場力挺。圖／民進黨苗栗縣黨部提供

民進黨卓蘭鎮長參選人陳春暖上午前往卓蘭鎮公所完成參選登記，苗栗縣長參選人陳品安、卓蘭鎮長詹錦章、苗栗縣議員翁杰、羅貴星、徐筱菁、邱毓興及民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦、鎮代、里長、新住民姊妹及支持鄉親多人到場力挺。圖／民進黨苗栗縣黨部提供