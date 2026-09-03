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話家鄉、話土地、話人文！苗栗縣美術名家年展「鄉野」即起展9月28日

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文觀局主辦的2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」，即日起至9月28日在文觀局第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局主辦的2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」，即日起至9月28日在文觀局第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣文化觀光局主辦的2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」，即日起至9月28日將在文觀局第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出，縣府廣邀各界朋友一同走進「鄉野」，感受苗栗土地上的藝術風景； 開幕式將於9月5日周六上午10點舉行。

苗栗文觀局指出，這項展覽自1983年以「美術家聯展」名稱出發，迄今走過40多年歲月，2017年更名為「苗栗縣美術名家年展」，逐步成為苗栗年度重要的藝術展覽。今年展覽由美術家張富峻策展，以「鄉野」為題，並以「土地、魂與心靈的歸途」為策展思考，從人與故土的關係出發，將自然景觀、日常生活與家鄉記憶化為創作題材。

今年名家年展有102名藝術家的102件作品參加，透過水墨、油畫、水彩、攝影、書法、雕塑、陶藝及複合媒材等形式，從各自的生命經驗出發，讓「鄉野」不只是一片風景，也存在於大家熟悉的生活與記憶裡。

文觀局表示，苗栗的山林、田野與聚落，承載著地方生活與文化記憶，也是藝術家創作的重要養分。多年來，美術名家年展持續匯聚在地藝術創作，今年以「鄉野」為題，透過不同的創作視角與藝術語彙，呈現藝術家對土地的感受與想像，也希望讓觀眾從作品中重新認識熟悉的家鄉，感受苗栗獨特的自然、人文與生活之美。

文觀局長林彥甫指出，除展覽之外，今年也特別規畫2場名家講座，延伸藝術創作與生命經驗的分享。9月19日周六在文觀局第一會議室舉行，邀徐素霞老師主講「我的情牽創作旅程」、曹德瀛老師主講「高山峰情和零度以下如何自保」。

2場講座將從藝術家的創作歷程與生命經驗出發，帶領觀眾以不同角度親近藝術，感受創作背後的故事與生命情感。歡迎民眾走進展場參與講座，從「鄉野」出發，感受藝術與土地交織出的多元風景。相關訊息可上苗栗縣政府文化觀光局官網或上Fb「貓裏藝文」粉絲專頁查詢。

苗栗縣文觀局主辦的2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」，即日起至9月28日在文觀局第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局主辦的2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」，即日起至9月28日在文觀局第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣文化觀光局主辦的2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」，即日起至9月28日在文觀局第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局主辦的2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」，即日起至9月28日在文觀局第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文觀局主辦的2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」，即日起至9月28日在文觀局第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局主辦的2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」，即日起至9月28日在文觀局第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣文觀局主辦的2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」，即日起至9月28日在文觀局第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局主辦的2026苗栗縣美術名家年展「鄉野」，即日起至9月28日在文觀局第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出。記者胡蓬生／攝影

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