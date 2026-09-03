竹北市長藍白合破局 王婉諭：沒有共同理念只剩位置分配

時代力量黨主席王婉諭今陪同新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊登記參選、爭取連任。談及竹北市長藍白整合紛擾，王婉諭批評，政黨合作應建立在共同理念、價值與目標，而非「政治位置分贓」，否則非常荒謬。

時代力量今天上午舉行「新竹有時力 監督更有力」記者會，王婉諭陪同林彥甫、蔡惠婷及廖子齊前往新竹市選舉委員會完成登記，宣示黨團將持續秉持專業監督、理性問政立場，為市民發聲、爭取權益。

對於近期竹北市長選舉藍白整合爭議，王婉諭表示，相信許多竹北市民都樂見更多人願意投入地方服務，但回到政黨合作本身，應該思考「什麼才叫做合作」。

王婉諭以時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及台灣基進組成的「台灣前進陣線」為例指出，政黨之所以能合作，應建立在共同理念、價值及目標之上，希望提出適合的人選、共同為民眾服務。

她質疑，現在外界談論的「藍白合」，不斷出現「新竹縣長由國民黨、竹北市長由民眾黨」等說法，卻沒有看到雙方對竹北市或新竹縣提出什麼樣的政見、未來藍圖與治理規畫，「到底是因為什麼而合？難道只是選區分贓、政治選票的分贓嗎？」

王婉諭批評，若合作只是政黨之間分配政治位置，而不是為市民爭取更好的未來，「這樣的合作非常荒謬，也非常離奇」，政治合作應回歸事實、理念及未來擘畫，有相同理念、議題與藍圖，才有合作基礎。

王婉諭也說，各政黨仍應維持自身主體性，如台灣前進陣線即使彼此合作，時代力量仍保有自身立場並持續服務市民。她希望林彥甫、蔡惠婷、廖子齊3名新竹市議員順利連任，也盼時代力量除新竹市外，能在台北市、新北市及新竹縣拚出黨團，擴大服務量能。

王婉諭強調，政治應該回到解決民眾生活問題，政治人物應以專業問政及理性監督，真正回應人民需求。