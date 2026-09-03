桃園市議員張碩芳指出，桃園區作為人口與學校密集的重中之重，毒駕防制與改裝車噪音問題攸關市民與學童安全。圖：張碩芳提供

桃園市議會今(3)日進行警察局工作報告，針對毒品的查緝狀況、暑期青春專案執行成效以及校園周邊交通安全性提出強烈關切。張碩芳指出，桃園區作為人口與學校密集的重中之重，毒駕防制與改裝車噪音問題攸關市民與學童安全，警察局除加強源頭執法外，也應建構後續司法追訴完整數據。

張碩芳指出，桃園區屬於全市市中心核心區，過去亦曾發生網紅車上攜帶幼兒並涉毒駕的全國關注案件，引發社會高度不安。針對轄內毒駕案件查緝狀況，警察局說明，近5個月（2至6月）桃園區查獲毒駕案件約80至90件，且全案移送地檢署後，目前聲押案件有將近300件。張碩芳強調，毒駕行為嚴重威脅道路安全，警政單位不能只停留在前端取締，更應密切追蹤後續裁處與司法進度。她要求警察局未來定期提供「毒駕查緝件數」、「毒品唾液篩檢使用件數」及「後續司法追訴」等完整報告，以嚴密防堵毒駕危害。

針對暑期「青春專案」執行狀況，張碩芳提醒，隨著暑假結束、開學季到來，校園與補習班周邊的交通狀況才是真正考驗的開始。桃園區內學校與補習班密集，通學時段改裝車產生的噪音及危險駕駛問題，長年接獲眾多家長與里長反映。警察局回應，因應《交通管理處罰條例》加重裁罰，今年未成年及成年無照駕駛件數均已較去年明顯下降；針對微型電動二輪車等改裝車輛，亦已從源頭加強取締，如速限超過25公里之違規改裝。

張碩芳對此表示肯定，同時要求警察局在開學後，務必持續針對桃園區校園周邊及重點通學路段進行常態性稽查，並透過「青春補給站」整合平台持續運作，保障學生通學安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃議員要求加強校園周邊改裝車稽查 守護學區安寧

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