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桃園市立醫院獲許可 擬2033年營運

聯合報／ 記者張裕珍朱冠諭／桃園報導

桃園市醫療版圖持續擴大，桃園市醫院八月取得衛福部設立許可，預計二○三三年營運；市長張善政昨也分享好消息，國立陽明交通大學在青埔地區設立四百床醫院的計畫，也在八月通過市府衛生局審查，後續送衛福部審查，預計二○三二年啟用服務。

張善政表示，市府無償撥用機捷Ａ１９站旁土地給陽明交大，他上任後盤點醫療需求，與校方討論希望將學校醫學教育、醫療體系資源帶進桃園，促使土地規畫從教育研發園區轉向設置附設醫院。

「經側面了解，校方已在替招商預作準備。」張善政說，陽明交大青埔附設醫院案主客觀條件兼備，一是次醫療區重畫後鬆綁限制，二為陽交大在外縣市有營運醫院經驗；未來衛福部審查過關後可啟動招商，校方目前正在準備，他樂觀也寄予厚望，期許該醫院未來補足青埔急重症醫療量能。

市府官員指出，桃園人口已突破二三五萬人，張善政上任後重新布局桃園醫療版圖，從籌設桃園自有的市立醫院、中央大學附設醫院即將招商，到緊盯陽明交大附設醫院進度如今後發先至，希望讓不同規模、定位與服務範圍的醫療計畫同時往前走，打造未來桃園成為醫療資源最豐富的城市。

桃園市立醫院總院規畫在八德，規模有七百五十床，另有大溪、觀音、復興三座分院。衛生局昨赴議會工作報告，多名議員關切推動進度，憂心土地取得、招標興建仍有多道關卡，尤其醫護荒持續，呼籲市府提早布局，以留任獎金、租屋補貼、夜班津貼與專屬宿舍等措施留才。

副市長王明鉅表示，市立醫院總院及分院將尋找信譽、品質良好的醫學中心承接，評選時醫師及護理師招募能力將是重要條件。

醫院 桃園市 桃園

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