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偏鄉拆牌退稅恐耗半天 張益生籲縣府：符合條件就主動辦

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員張益生指五峰等偏鄉民眾辦理牌照稅退稅仍有不便，提案要求縣府介接監理、稅務資料，朝「符合條件案件主動辦理」發展。圖／張益生提供
新竹縣議員張益生指五峰等偏鄉民眾辦理牌照稅退稅仍有不便，提案要求縣府介接監理、稅務資料，朝「符合條件案件主動辦理」發展。圖／張益生提供

新竹縣今年1至8月約965件車輛因交通違規遭吊扣車牌，縣議員張益生指五峰等偏鄉民眾辦理牌照稅退稅仍有不便，提案要求縣府介接監理、稅務資料，朝「符合條件案件主動辦理」發展；縣府回應，目前已有網路退稅申請管道。

張益生表示，依新竹區監理所統計，今年1至8月，新竹縣籍車輛因違反交通法規遭吊扣車牌約965件。車輛停牌期間無法正常上路，符合規定者可能涉及使用牌照稅停止課徵或退還，但部分民眾不知道相關規定，即使知道，也可能仍須親赴稅務機關申辦。

張益生指出，對居住五峰鄉等偏遠地區的民眾而言，一件原可透過資料勾稽、線上申請處理的案件，卻可能得特別請假、開車或轉乘交通工具前往稅務局，增加時間及交通成本；一件小小退稅，對偏鄉民眾可能就是半天甚至一天時間。

他表示，交通違規該接受的處分，民眾依法必須負責，但「接受交通處分是一回事，依法可以申請的稅務權益又是另一回事」，既然監理機關已掌握車牌吊扣資料，就不應要求人民拿著資料再跑一次政府機關，「應該是政府的資料多跑路，而不是人民多跑路」。

張益生因此與議員林秉君、林禹佑共同連署提案，建議縣府稅務局研議建立「拆牌期間停止徵收牌照稅網路申請及退費機制」，讓符合資格車主可透過網路申請，並進一步研議監理與稅務資料介接，減少民眾重複提供政府已有資料。

張益生表示，線上申請只是第一步，若監理機關已掌握車牌吊扣日期、期間及恢復領牌等資訊，稅務機關應在符合法令、個資保護及資訊安全前提下研議資料介接，朝「主動通知、線上申請，甚至符合條件案件主動辦理」方向發展。

新竹縣稅務局說明，多年前已在稅務局網站及財政部稅務入口網建置車輛相關退稅申請管道。民眾車輛遭吊扣牌照，欲申請退還使用牌照稅，除臨櫃或書面申請，也可透過網路申辦；吊扣期滿後檢附「吊扣執行單」影本申辦，稅務局即啟動退稅作業，款項直接匯入納稅人帳戶。

此外，稅務局提醒，因車輛在吊扣期間即不可行駛上路，若被查獲除須補繳本稅外，還會被處以2倍以下罰鍰。

偏鄉 牌照稅 新竹

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