桃園增桃小巴2路線串聯大園、高鐵站 市民卡免費搭

桃園市政府交通局表示，桃小巴從今天起新增T804、T805兩條路線，將串聯大園埔心、新大園社區及高鐵桃園站，強化對居民的公共運輸服務，乘客持桃園市民卡可免費搭乘。

交通局今天發布新聞稿表示，T804「埔心－高鐵桃園站」及T805「新大園社區－高鐵桃園站」由九億租車有限公司營運，平假日各提供58班次，分別深入埔心、新大園社區生活圈，並以高鐵桃園站作為轉乘節點，滿足通勤、通學、就醫、採買及轉乘需求。

交通局說明，T804行經中山南路及航空城特定區道路，串聯埔心國小、大埔心、G17航空城安置住宅、青埔花墅及三陽公司等據點；T805主要行駛聖德北路，沿線經新大園社區、青埔國中、領航北路公園路口、紅土坡及茶葉博物館等地，兩路線都銜接高鐵桃園站，強化大園地區居民與高鐵、青埔地區間的公共運輸往來。

交通局表示，兩條新路線持桃園市民卡可免費搭乘，並適用TPASS基北北桃、桃竹竹及桃竹竹苗方案；未攜市民卡則比照市區公車收費。民眾可透過桃園市公車動態資訊系統或「桃園公車」APP查詢班次及車輛動態。