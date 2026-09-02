缺工、醫護荒夾擊…桃園市立醫院續拚2033營運 3分院3年內先上路

桃園市立醫院8月取得衛福部設立許可，八德總院預計2033年營運，但從土地取得、招標興建到醫護人力仍有多道關卡。多名議員質疑，土地徵收若遇抗爭，加上營造成本上漲、醫護荒持續，7年期程恐生變，更憂未來靠挖角將排擠現有醫院人力。市府回應，將委託優質醫學中心經營，人力招募列為評選重點，並以福利、宿舍及托育等條件協助業者「自帶兵馬」。

桃園目前是六都唯一沒有市立醫院的直轄市，市府8月12日取得衛福部核發設立許可函，核定一般病床499床及約250床特殊病床，總計約750床；八德總院4.8公頃基地都市計畫變更也於8月獲內政部審議通過。依規畫，總院預計2028年完成招標、2029年動工、2032年完工，2033年正式營運；大溪、觀音、復興3座分院則預計近3年內陸續提供服務。

議員謝美英今質詢表示，取得許可只是拿到入場券，真正硬仗才開始。首先是土地取得，市府預計2028年底前取得4.8公頃土地，但若協議價購不成進入徵收，地主抗爭或行政救濟都可能拖延2029年動工時程。

謝美英也憂心，總院最大的問題不是2033年蓋不蓋得完，而是有沒有醫護人員，若得標醫學中心只是從桃園既有醫院挖角，等於挖東牆補西牆，整體醫療量能並未增加，市府應在委外條件建立機制，確保經營團隊能帶進新增人力。

議員葉明月、陳韋曄指出，總院及3座分院都需要大量醫護，若只是造成現有醫院人員流動，恐形成排擠效應，市府應提早布局，以留任獎金、租屋補貼、托嬰托育及急重症、夜班津貼等措施留才，議員黃婉如也建議規畫護理人員宿舍。

副市長王明鉅表示，市立醫院總院及分院原則上將尋找信譽、品質良好的醫學中心承接，評選時醫師及護理師招募能力將是重要條件。市府會在人力經費上支持經營團隊，將薪資福利、宿舍、交通，到結婚後的托嬰托育及生活機能納入規畫，創造足以吸引醫護進駐及長期留任的條件；未來婦幼、老人及極重症照護都是總院重點，兒童專屬加護病房也已納入規畫。

衛生局長賈蔚表示，全國擁有護理師證照卻未執業者超過10萬人，並非沒有人才，關鍵仍是工作條件與環境。市府將透過委外招商及福利條件吸引人才，3座分院也會先行布局人力，預計3年內陸續提供醫療服務，總院則朝2033年如期營運目標推進。