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陽交大青埔設醫院400床通過市府審查送中央 張善政：主客觀條件均具

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長張善政今天分享好消息，陽明交通大學在青埔設立400床醫院的計畫已在8月通過市府衛生局審查，後續送衛福部審查。記者張裕珍／攝影
桃園市長張善政今天分享好消息，陽明交通大學在青埔設立400床醫院的計畫已在8月通過市府衛生局審查，後續送衛福部審查。記者張裕珍／攝影

桃園市政府近年持續推動醫院建設，繼上周市府收到衛福部同意桃園市立醫院設立的許可後，市長張善政今天分享好消息，陽明交通大學在青埔設立400床醫院的計畫已在8月通過市府衛生局審查，後續送衛福部審查。張善政說，陽明交大青埔醫院已獲次醫療區鬆綁、學校也有醫院營運中，主客觀條件兼具，期待2032年營運服務。

張善政今天說明，桃園有幾件無償撥地給大學的案件，進度受到關注。其中，陽明交大撥用土地在機捷A19站旁，校方當初對這塊基地的定位是以教育、研發為主，醫院並不是主要的方向。張上任後盤點桃園整體醫療需求，與校方討論溝通將學校醫學教育、醫療體系和人才培育資源帶進桃園，也讓土地規畫從原來的教育研發園區，轉向設置附設醫院。

衛生局指出，陽交大在青埔附設醫院規畫以300床一般病床，並搭配特殊病床100床，整體規模達400床。未來會建置24小時急診，補足青埔周邊急重症醫療的量能，還將結合中西醫整合服務、應對老化科學照護、結合AI醫療等多元服務。

張善政也分享，他對這個案子比較樂觀，是因為第一個客觀條件次醫療區域重新畫分後鬆綁，第二個主觀條件陽交大本身已經有完整的醫療及護理人才培育體系，在宜蘭有附設醫院，新竹也正在推動新的醫院。未來如果能夠順利在青埔設院，不是從零開始，可以把既有的醫療人才、管理經驗和醫學教育資源帶到桃園。

「我們寄予厚望，希望後續審查、招商都能順利。」張善政說，這個案子雖然起步比較晚，但條件都已具備，待校方依委員意見完成修正後，預計今年底前將計畫送衛福部審查。審查後將開始招商，經側面了解校方已有預作準備，期許陽交大附設醫院2032年在青埔能實現。

桃園市長張善政今天分享好消息，陽明交通大學在青埔設立400床醫院的計畫已在8月通過市府衛生局審查，後續送衛福部審查。記者張裕珍／攝影
桃園市長張善政今天分享好消息，陽明交通大學在青埔設立400床醫院的計畫已在8月通過市府衛生局審查，後續送衛福部審查。記者張裕珍／攝影

張善政 交大 青埔 衛生局 桃園

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