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桃療授旗出征「快樂運動、健康復元」 30名康復之友拚鳳凰盃
由衛生福利部嘉南療養院主辦，第32屆全國康復之友鳳凰盃運動會即將在9月3日登場。衛生福利部桃園療養院將由院長廖定烈率30名康復之友及醫護團隊參賽，昨天舉行授旗儀式，為與會選手加油打氣。
桃療表示，鳳凰盃運動會是精神康復者展現復健成果的重要舞台，參與賽事不只是比賽，更是康復之友走出機構與家庭、重新與社會連結的機會。透過團體競賽，學員能練習合作、發揮潛能，也從一次次完成挑戰的過程中，找回自我價值、成就感與榮譽感。
院長廖定烈表示，不論比賽結果如何，最重要的是「快樂運動，健康復元」，希望參賽學員在賽場上彼此扶持、揮灑汗水，展現桃療團隊的信心與生命力。他也指出，康復之友參與大型運動賽事，能讓社會看見精神康復者真實且有力量的一面，進一步減少社會對精神疾病患者的汙名與刻板印象。
參賽學員小禎（化名）說，為了準備這次鳳凰盃，她在職能治療師團隊陪伴下，平時規律參與體能訓練及團隊練習。從一開始容易喘，也擔心自己的表現會拖累隊友，到逐漸能完成暖身、接力及協調訓練，每一次進步都讓她更相信自己。
小禎表示，過去很少有機會站上大型比賽舞台，這次能代表桃療出賽，心中既緊張又期待，希望比賽時能穩定發揮，與隊友一起爭取佳績，也希望透過獲獎，把這段努力送給一路陪伴她的家人及治療團隊。
職能治療師劉麗馨表示，鳳凰盃提供康復之友展現平時努力與復健成果的舞台，期待學員在賽場上展現自信、笑容及互助合作精神，這也是對醫療與復健團隊最大的肯定。
劉麗馨指出，復元是一段需要陪伴與練習的歷程，桃療未來將持續將職能治療、運動處方及健康促進融入日常活動，陪伴更多康復之友在一次次挑戰中累積力量，逐步迎向社區生活。
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