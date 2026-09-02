提升去化 中桃擴建廚餘處理量能

明年全面禁止廚餘養豬，台中市外埔綠能生態園區整建營運移轉案三期工程，力拚明年四月全數投料運轉，屆時日處理廚餘量達一百六十六噸，有效去化廚餘；桃園市已建置厭氧消化及快速堆肥等多元廚餘處理體系因應，另爭取「以豆渣搭配飼料餵養示範計畫」獲核定，盼取代廚餘養豬。

環保局說明，台中市每日廚餘量約兩百八十至三百五十噸，其中約一百廿噸養豬，七十至一百噸送往外埔綠能生態園區厭氧發酵產生沼氣發電，另有六到七十噸送焚化廠脫水處理後焚化，其餘則透過黑水虻等資源化處理。

環保局指出，因應中央明年廚餘政策，台中市政府超前部署，這次整建工程分為三期，第一期高效堆肥設施昨投料運轉，率全國之先導入三相分離技術，並回收廚餘油，作為生質柴油及永續航空燃料（ＳＡＦ）原料，建置每日五十噸處理量能。

環保局說明，預計第二期高效堆肥設施，以及第三期擴建厭氧發酵設施，分別在今年十二月、明年四月投料運轉，屆時厭氧發酵設施年處理量將增加二點四萬公噸、高效堆肥設施年處理量增加三點六萬噸，帶動園區整體年處理量提升至九萬噸。

桃園市環保局說明，桃園已建置多元廚餘處理體系因應，目前主要透過厭氧消化及快速堆肥等處理廚餘，整體家戶廚餘處理量能尚屬充足，可因應明年增加的廚餘去化需求。

桃園市政府向中央爭取「以豆渣搭配飼料餵養示範計畫」，今年八月獲核定，未來將建立以豆渣餵養黑毛豬的基礎飼料配方，希望取代廚餘餵養，試驗成功後將供其他養豬場參考應用，預計最快年底公布餵養成效。