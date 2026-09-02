銅鑼申設土資場 百人到環局抗議

苗栗縣銅鑼鄉有業者申請在九華山大興善寺附近設置「大矽谷土石方資源堆置處理場」，環保局昨辦環境影響說明書專案小組第二次審查會，上百名自救會成員反對設置到場抗議，民進黨縣長參選人陳品安也聲援。專案小組結論應有環境等完整調查、修正後再審。

自救會指出，大矽谷土石方資源堆置處理場規畫在大興善寺旁租用農林公司的農地興建，申設加工型及填埋型的土石方資源堆置場。這處堆置場申請類型是永久「填埋型」，地方憂心存有各種雜質的廢棄土石方會直接傾倒，加上雨水、土石混合沖刷，恐造成汙水影響環境與居住安全。

自救會長吳基鎮也說，開發場址位於銅鑼鄉樟樹村、九湖村與大興善寺上方，正是水源地，呼籲環評委員為在地居民主持公道，退回業者的開發申請，避免當地生態環境遭嚴重破壞。

陳品安也到場聲援自救會並全程參與審查會，她質疑開發單位「假科技之名、行傾倒之實」，迄今無法掌握現有的環境條件，也與地方居民溝通不足，她要求開發單位正視鄉親訴求，也呼籲縣府嚴格把關，守護苗栗珍貴的土地與環境。

環保局指出，業者申請開發的土石方堆置場基地面積約廿八點二八公頃、填埋區約十二點四四公頃，環評審查過程依規定落實資訊公開及公眾參與，並邀集具備相關專長的專家學者及有關機關組成專案小組，依法審查、嚴格把關。針對民眾疑義，環保局也要求開發單位必須確實提出因應對策。

審查會專案小組昨結論，要求全案針對生態影響、交通衝擊、環境監測等進行完整調查及安全評估分析，「補充、修正後再審」，如無法釐清疑義，將依環評法進行第二階段環評。