張善政「市政優先」 委福將代登記參選

桃園市長張善政爭取連任定調「市政優先」，昨委由競選總部主委黃敏恭和國民黨立委涂權吉到選委會完成候選人登記，未來選戰將依六個立委選區畫分六大戰區，力拚連任；民進黨市長參選人黃世杰連月來頻攻市政，今登記則主打傾聽十三區願望，要讓桃園重新動起來。

年底桃園市長選戰昨由張善政率先完成登記，但張低調未現身，由黃敏恭、涂權吉代為登記。黃敏恭曾帶領藍營打贏四年前的市長選戰、二年前立委選舉和去年大罷免一役，被視為國民黨桃園選戰「不敗福將」，涂權吉也曾在本屆立委選舉擊敗民進黨黃世杰，二人作為張善政分身有其代表性。

黃敏恭身兼張善政爭取連任的競總主委，他表示此次選戰將採取更慎重、積極的布局，過去桃園選舉督導區主要分為南、北兩區，這次將擴增為六個督導區，由六名藍營立委各自督導熟悉的選區。涂權吉所在的第二選區也是黃世杰的本命區，涂代表六名立委陪同登記，展現團隊整合迎戰態勢。

「未來四年若繼續由張善政帶領，桃園建設能持續推進。」涂權吉說，地方建設需要中央與地方長時間協調，政治人物不能只是說漂亮話，更要看實際貢獻；張善政這幾年面對問題都是一件一件處理，做事務實、低調，期許未來能繼續推動桃園的發展。

民進黨部分，黃世杰將於今早十時親自到選委會登記參選，現場將有競選幹部與桃園隊議員、議員參選人陪同登記，營造綠營大團結氣勢。黃連月來走遍各行政區了解第一線民意，競辦在登記會場外也將安排議員合體橋段，由議員投遞「桃園十三區願望清單」，象徵將桃園的期待交給世杰。黃世杰競選辦公室發言人黃宣尹說，黃世杰在登記前也將於現場發表參選宣言，登記後隨即在桃園區展開車隊掃街，沿著中山路、中正路、永安路、大興西路與春日路等要道掃街，車程預計一個半小時，凸顯慎重看待市長選舉，以及必勝的決心。