快訊

勇消救泛舟客殉職…2人仍受困！沙洲上寫字求「行動電源」等3物

陳其邁證實！台積電將進駐白埔產業園區 建半導體供應鏈基地

美、中也想收藏 日籍教授45件珍藏文物選擇捐台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

桃捷綠線延伸中壢段機電工程啟動 拚2031年完工通車

中央社／ 桃園1日電

桃園捷運綠線延伸中壢段機電工程今天正式啟動，預計2031年完工通車。桃園市長張善政表示，後續將優先推動中壢後站G25站工程發包，針對周邊交通與工程介面提前進行整體規劃整合。

桃園捷運綠線延伸中壢段全長約7.1公里、總經費新台幣361億元，全線共設6座車站，包含5座地下站、1座高架站，路線自八德G01站起向西延伸，行經市立醫院、富台國小及中壢體育園區，最終抵達台鐵中壢車站，預計2031年完工通車。

張善政下午出席「桃園捷運綠線延伸中壢段GEM01標機電系統統包工程簽約典禮暨機關採購廉政平台啟動儀式」時表示，GEM01標機電系統統包工程是在8月5日完成決標，GEC04標高架橋與駐車廠工程已於8月26日動工。

張善政說，富台國小新建統包工程則預計9月3日開工，採「先建後遷」模式降低對學童的影響，後續將優先推動中壢後站G25站工程發包，針對周邊複雜交通與多元工程介面提前進行整體規劃整合，降低對交通及市民的影響。

張善政也說，本計畫機電系統與既有綠線高度整合，採用與綠線相容的CBTC通訊式列車控制系統，確保全線列車皆可採GoA4等級全自動無人駕駛模式；機場線銜接方面，G25站將與A23站共用加長月台，讓轉乘更便利；新購列車將導入智慧異物偵測系統，即時辨識軌道障礙物並同步通報行控中心，強化行車安全。

桃園市政府捷運工程局表示，「桃園捷運綠線延伸中壢段GEM01標機電系統統包工程」由新加坡科技電子有限公司與韓商現代樂鐵股份有限公司共同承攬，工程範圍包括7輛列車、全線軌道，以及供電、號誌、通訊、自動收費、月台門及SCADA監控等核心機電系統。

捷工局表示，未來也將配合機場捷運系統設備重置時程，適時啟動「成環運轉」可行性研究，並依研究成果推動後續工作，朝「一車到底、成環運轉」的營運願景邁進。

中壢 桃捷 張善政

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電重返龍科再成焦點 張善政曝龍科三期最新進度

影／永平國小全新彩色跑道啟用 新北首座立體共構校園設地下接送區

桃園試辦「消防一路通」 盼藉智慧號誌兼顧救災及行車效率

竹市府投入逾59億元 推動18校24棟校舍建設

相關新聞

影／銅鑼大矽谷土石堆置場開發案引發地方疑慮 自救會赴環保局陳抗

苗栗縣銅鑼鄉有業者申請在九華山大興善寺附近設置「大矽谷土石方資源堆置處理場」，引起地方民眾反彈並組自救會，開發案今天上午在環保局辦理環境影響說明書專案小組第二次審查會，上百名自救會成員前往抗議並表達反對設置的訴求，審查會開放直播，專案小組作成結論要求全案針對生態影響、交通衝擊、環境監測等進行完整調查及安全評估分析，「補充、修正後再審」。

桃園客家星級粄食揭曉 副市長蘇俊賓：美食引路人指南推薦好滋味

桃園市副市長蘇俊賓今日下午出席客家星級粄食推薦名單發布會，並表示桃園為全台客家人口最多的城市約90萬人，客家飲食文化已深度融入市民日常生活習慣，全市236萬人口無不受到客家美食熏陶。市府透過專業評審擔任「美食引路人」，實地走訪與嚴謹評選，最終精選出36家優質店家，期盼引領更多民眾走進桃園，細細品味在地且獨具特色的客家好滋味。

桃園市民卡APP再升級 參加活動闖3關抽蘋果豪華3件組

桃園市民卡APP再升級，市府今表示，因應家庭、親友或團體共同參與市府課程及活動需求，即日起新增「團體報名」功能，可一次完成多人報名。市府並自9月起推出「桃城智慧行」系列活動，民眾完成任意3關任務，即可取得年度大獎抽獎資格，有機會一次帶回iPhone 17 Pro Max、Apple Watch及AirPods。

竹東鎮立游泳池今起暫停營業 泳客怒喊「還我們游泳權」

新竹縣竹東鎮立游泳池歷經4年封館整修，去年6月才重新開放，不料營運契約到期後，今天突然暫停營業，引發泳客不滿。多名泳客今早到鎮公所陳情，高喊「還我們游泳的權利」，質疑公所早在5月就掌握契約及後續營運問題，卻未能做好銜接，導致游泳池再次關閉。對此，鎮公所今早表示，已傾聽民眾意見，將儘速重新啟動招標，並預計於周四前向鎮民說明後續處理進度。

商用廚餘機補助申請 桃園擬下修門檻

因應明年中央全面禁止廚餘養豬，桃園市政府七月起推出全國首創「商用廚餘機」補助計畫，每台最高補助廿萬元，但目前僅十三案提出申請，多名議員質疑門檻高，反將真正需要協助的小吃店擋在門外。環保局回應，研議下修門檻，並評估市場、商圈共用設備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。