桃捷綠線延伸中壢段機電工程啟動 拚2031年完工通車

桃園捷運綠線延伸中壢段機電工程今天正式啟動，預計2031年完工通車。桃園市長張善政表示，後續將優先推動中壢後站G25站工程發包，針對周邊交通與工程介面提前進行整體規劃整合。

桃園捷運綠線延伸中壢段全長約7.1公里、總經費新台幣361億元，全線共設6座車站，包含5座地下站、1座高架站，路線自八德G01站起向西延伸，行經市立醫院、富台國小及中壢體育園區，最終抵達台鐵中壢車站，預計2031年完工通車。

張善政下午出席「桃園捷運綠線延伸中壢段GEM01標機電系統統包工程簽約典禮暨機關採購廉政平台啟動儀式」時表示，GEM01標機電系統統包工程是在8月5日完成決標，GEC04標高架橋與駐車廠工程已於8月26日動工。

張善政說，富台國小新建統包工程則預計9月3日開工，採「先建後遷」模式降低對學童的影響，後續將優先推動中壢後站G25站工程發包，針對周邊複雜交通與多元工程介面提前進行整體規劃整合，降低對交通及市民的影響。

張善政也說，本計畫機電系統與既有綠線高度整合，採用與綠線相容的CBTC通訊式列車控制系統，確保全線列車皆可採GoA4等級全自動無人駕駛模式；機場線銜接方面，G25站將與A23站共用加長月台，讓轉乘更便利；新購列車將導入智慧異物偵測系統，即時辨識軌道障礙物並同步通報行控中心，強化行車安全。

桃園市政府捷運工程局表示，「桃園捷運綠線延伸中壢段GEM01標機電系統統包工程」由新加坡科技電子有限公司與韓商現代樂鐵股份有限公司共同承攬，工程範圍包括7輛列車、全線軌道，以及供電、號誌、通訊、自動收費、月台門及SCADA監控等核心機電系統。

捷工局表示，未來也將配合機場捷運系統設備重置時程，適時啟動「成環運轉」可行性研究，並依研究成果推動後續工作，朝「一車到底、成環運轉」的營運願景邁進。