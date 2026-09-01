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桃園客家星級粄食揭曉 副市長蘇俊賓：美食引路人指南推薦好滋味

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓（右2）認為桃園人都有客家美食DNA。圖／新聞處提供
蘇俊賓（右2）認為桃園人都有客家美食DNA。圖／新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日下午出席客家星級粄食推薦名單發布會，並表示桃園為全台客家人口最多的城市約90萬人，客家飲食文化已深度融入市民日常生活習慣，全市236萬人口無不受到客家美食熏陶。市府透過專業評審擔任「美食引路人」，實地走訪與嚴謹評選，最終精選出36家優質店家，期盼引領更多民眾走進桃園，細細品味在地且獨具特色的客家好滋味。

蘇俊賓指出，推動客家星級美食推薦的構想源於兩年多前在客家事務推動委員會的討論，既然客家飲食文化已深植在桃園人的飲食文化DNA，市府可以藉由具公信力的評選機制，由專業評審及秘密客實地探訪遴選，推薦出最精采的客家菜餚、小吃，讓民眾從美食中充分體驗桃園精彩的客家文化。去年首次辦理「桃園客家星級美食推薦」，共有46家餐廳入選獲熱烈迴響；今年接續舉辦第二屆，以「客家粄食」為主題，包括大餐廳或小吃店的牛汶水、粄條及粢粑（麻糬）等都榜上有名，幫大家發掘出更多值得被看見的桃園經典客家味。

蘇俊賓回憶，求學初次離開桃園時，曾吃到與家鄉風味不同的菜包，但一嘗發現外皮並不似熟悉的粄食般軟Q滑順，才深刻體會到桃園傳統客家菜包的獨特之處。他也透露平時外出跑行程，若吃到令人驚豔的美食，都會畫美食並於社群分享，這次推薦名單中恰好有多家曾是他的畫中主角，加上許多位專業評審也都一致推薦，所以美味品質絕對值得信賴。

客家局表示，今年由10位跨領域藝人、料理達人及美食部落客實地走訪評選，最終精選出36家星級名單，其中，「答嘴鼓傳統甜品小舖」以米篩目冰與牛汶水勇奪五星推薦；「梅蘭阿婆客家粿店」、「三角店客家菜包」獲四星肯定；另有「彭春妹麻糬」、「老巷小館」等33家分別榮獲一至三星殊榮。後續市府將攜手萬能科大研發營養午餐粄食菜單，推廣食農教育，詳細名單可至「桃園客家旅行網」查詢。

今日包括國宴主廚邱寶郎、知名美食評論家費奇、台灣客家美食交流協會常務理事劉雪玲、客家文化基金會董事王介禧、邱晨睿、鄭麗華、古正君等都出席活動。

桃園客家星級粄食揭曉，蘇俊賓肯定美食引路人嚴選指南好滋味 。圖／新聞處提供
桃園客家星級粄食揭曉，蘇俊賓肯定美食引路人嚴選指南好滋味 。圖／新聞處提供

蘇俊賓 客家 桃園

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