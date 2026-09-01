影／銅鑼大矽谷土石堆置場開發案引發地方疑慮 自救會赴環保局陳抗

苗栗縣銅鑼鄉有業者申請在九華山大興善寺附近設置「大矽谷土石方資源堆置處理場」，引起地方民眾反彈並組自救會，開發案今天上午在環保局辦理環境影響說明書專案小組第二次審查會，上百名自救會成員前往抗議並表達反對設置的訴求，審查會開放直播，專案小組作成結論要求全案針對生態影響、交通衝擊、環境監測等進行完整調查及安全評估分析，「補充、修正後再審」。

環保局表示，業者申請開發的土石堆置場基地面積約28.28公頃、填埋區約12.44公頃。環評審查過程，依規定落實資訊公開及公眾參與，且依開發行為特性，邀具備相關專長的專家學者及有關機關組專案小組依法審查、嚴格把關，針對公眾參與過程所提出的各項疑義，環保局要求開發單位必須確實提出因應對策並採行有效環境保護措施，以減輕開發行為對周邊環境的不良影響。

自救會指出，大矽谷土石方資源堆置處理場規畫在大興善寺旁租用農林公司的農地興建，申設加工型及填埋型的土石方資源堆置場，在地居民要求環評委員擋住此開發案，避免環境破壞與汙染問題。這處堆置場申請的類型是永久「填埋型」，放棄廢土石方篩分後再重新利用的方式，因此各種雜質的廢棄土石方會直接傾倒。

自救會長吳基鎮表示，開發場址位於銅鑼鄉樟樹村、九湖村與大興善寺上方，正是水源地，請環評委員為在地居民主持公道，退回業者的開發申請，避免當地生態環境遭嚴重破壞。大矽谷土石堆置場址位於大興善寺上方600公尺，屬於青山綠水的山坡地，如設置土資場將對大興善寺及下游廣大居民的生命財產權造成重大影響，且當地為水源頭，四季都有天然湧泉，開發案不但使湧泉有枯竭的風險，運送土石大車清洗，加上雨水、土石混和沖刷，將帶來汙水排放，居民及九華山信眾都全力反對在此設置永久填埋型的土石堆置場。

環保局表示，大矽谷土石方資源堆置場環境影響說明書分別於5月11日、9月1日召開專案小組現勘及初審會議，今天第二次初審會議，專案小組作成「補充、修正後再審」的結論，包括生態影響性需作完整說明及因應對策、交通衝擊性需作完整調查及安全評估分析、環境監測資料需作完整評估及提出因應對策說明、開發案需完整及正確回應委員意見，如果無法釐清疑義，將依環評法相關規定進行審查更嚴格、程序更複雜的第二階段環評。

苗栗縣銅鑼鄉有業者申請在九華山大興善寺附近設置「大矽谷土石方資源堆置處理場」，引起地方民眾反彈並組自救會，開發案今天在環保局辦理環境影響說明書專案小組第二次審查會，上百名自救會成員前往抗議並表達反對設置的訴求。記者胡蓬生／攝影