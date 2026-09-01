桃園蘆竹議員選戰進入衝刺階段 民進黨胡家智完成登記
民進黨籍桃園市蘆竹區市議員候選人胡家智今（1）日上午與立法委員王義川及其他6位桃園市各區正國會議員候選人，赴桃園市選舉委員會，正式登記參選桃園市議員。胡家智表示，很高興能通過黨內初選，成功獲得民進黨在蘆竹區的唯兩席提名之一。登記參選也象徵選戰進入衝刺階段，必定會全力以赴，爭取更多蘆竹選民認同。
胡家智今日在立法委員王義川、市議員候選人余信憲、彭俊豪、劉仁照、張贊聞、陳睿生、林志強，蘆竹區教育文化推展協會理事長王青山、桃園市家長會長協會蘆竹分會總會長張昆雄，以及桃園市高中小學家長會長協會蘆竹分會總會長林月娥、榮譽理事長李懿娟、輔導總會長陳冠語，國際同濟會桃園區主席呂清祺、國際獅子會300G2區總監曾富銓等人陪同下，正式登記參選。
胡家智表示，這段時間走遍蘆竹各地，接觸許多不同年齡、不同生活背景的市民，也聽見大家對交通、教育、長者照顧、公共建設及地方發展的期待。今天完成登記，不只是完成一項選舉程序，更代表正式承擔起責任，希望能將一路上聽見的聲音帶進議會，真正替蘆竹解決問題。
胡家智也正式提出「教育力量、幸福蘆竹2.0」五大政見，以「教育優先、改善交通、樂齡安心、社區共好、蘆竹共榮」為主軸。教育方面，將推動安心通學路網、改善危險路口與校園接送動線，更新老舊校園設施，並建立家長諮詢平台及完善反霸凌機制；交通方面，則將改善壅塞路段、推動智慧號誌及學校共構停車場，增加停車空間、解決道路瓶頸。面對高齡化需求，也將優化社區關懷據點，把醫療、社福資源帶進社區，同時盤點並活化公共空間，改善照明、監視系統及安全死角，增加親子、兒童與長者休憩空間，讓不同世代都能在蘆竹安心生活。
針對地方發展，胡家智表示，蘆竹近年快速成長，但城市發展不能只有人口及建設增加，更要讓居民真正感受到生活品質的提升。未來將推動改善山鼻水岸，打造親水休憩及步行空間，持續優化羊稠、五酒桶山步道，發展蘆竹生態觀光特色；同時提升機場捷運A10山鼻站周邊環境與城市門面，進一步串聯地方景點、商圈與產業，讓交通建設帶動地方經濟，讓蘆竹的發展成果真正由居民共享。
胡家智強調，政治不應該只有在選舉時才出現，而是當市民有需要時找得到人、地方遇到問題時有人願意處理。正式登記是承擔責任的開始，接下來將繼續一步一腳印走遍蘆竹，用年輕世代的行動力及認真的態度爭取市民支持，「我已經準備好了，希望鄉親給胡家智一個機會，讓我們一起讓蘆竹變得更好。」
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園蘆竹議員選戰進入衝刺階段 民進黨胡家智完成登記
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