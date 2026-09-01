民進黨籍桃園市蘆竹區市議員候選人胡家智完成參選登記。圖：胡家智競辦提供

民進黨籍桃園市蘆竹區市議員候選人胡家智今（1）日上午與立法委員王義川及其他6位桃園市各區正國會議員候選人，赴桃園市選舉委員會，正式登記參選桃園市議員。胡家智表示，很高興能通過黨內初選，成功獲得民進黨在蘆竹區的唯兩席提名之一。登記參選也象徵選戰進入衝刺階段，必定會全力以赴，爭取更多蘆竹選民認同。

民進黨籍桃園市蘆竹區市議員候選人胡家智與立法委員王義川及其他6位桃園市各區正國會議員候選人，赴桃園市選舉委員會，正式登記參選桃園市議員。圖：胡家智競辦提供

胡家智今日在立法委員王義川、市議員候選人余信憲、彭俊豪、劉仁照、張贊聞、陳睿生、林志強，蘆竹區教育文化推展協會理事長王青山、桃園市家長會長協會蘆竹分會總會長張昆雄，以及桃園市高中小學家長會長協會蘆竹分會總會長林月娥、榮譽理事長李懿娟、輔導總會長陳冠語，國際同濟會桃園區主席呂清祺、國際獅子會300G2區總監曾富銓等人陪同下，正式登記參選。

民進黨籍桃園市蘆竹區市議員候選人胡家智希望能將一路上聽見的聲音帶進議會，真正替蘆竹解決問題。圖：胡家智競辦提供

胡家智表示，這段時間走遍蘆竹各地，接觸許多不同年齡、不同生活背景的市民，也聽見大家對交通、教育、長者照顧、公共建設及地方發展的期待。今天完成登記，不只是完成一項選舉程序，更代表正式承擔起責任，希望能將一路上聽見的聲音帶進議會，真正替蘆竹解決問題。

胡家智也正式提出「教育力量、幸福蘆竹2.0」五大政見，以「教育優先、改善交通、樂齡安心、社區共好、蘆竹共榮」為主軸。教育方面，將推動安心通學路網、改善危險路口與校園接送動線，更新老舊校園設施，並建立家長諮詢平台及完善反霸凌機制；交通方面，則將改善壅塞路段、推動智慧號誌及學校共構停車場，增加停車空間、解決道路瓶頸。面對高齡化需求，也將優化社區關懷據點，把醫療、社福資源帶進社區，同時盤點並活化公共空間，改善照明、監視系統及安全死角，增加親子、兒童與長者休憩空間，讓不同世代都能在蘆竹安心生活。

針對地方發展，胡家智表示，蘆竹近年快速成長，但城市發展不能只有人口及建設增加，更要讓居民真正感受到生活品質的提升。未來將推動改善山鼻水岸，打造親水休憩及步行空間，持續優化羊稠、五酒桶山步道，發展蘆竹生態觀光特色；同時提升機場捷運A10山鼻站周邊環境與城市門面，進一步串聯地方景點、商圈與產業，讓交通建設帶動地方經濟，讓蘆竹的發展成果真正由居民共享。

胡家智強調，政治不應該只有在選舉時才出現，而是當市民有需要時找得到人、地方遇到問題時有人願意處理。正式登記是承擔責任的開始，接下來將繼續一步一腳印走遍蘆竹，用年輕世代的行動力及認真的態度爭取市民支持，「我已經準備好了，希望鄉親給胡家智一個機會，讓我們一起讓蘆竹變得更好。」

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園蘆竹議員選戰進入衝刺階段 民進黨胡家智完成登記