新竹市立動物園獲環境教育認證 市府：提升永續意識

新竹市政府今天表示，新竹市立動物園通過環境部環境教育設施場所認證，未來將持續結合動物保育、環境教育及休閒遊憩，規劃不同年齡層課程，提升市民環境永續意識。

新竹市長高虹安表示，市立動物園以動物福祉、教育推廣及遊憩服務為核心，這次取得環境教育設施場所認證，是對園區長期推動環境教育的肯定，市府未來也將持續推動園區改造及維護。

高虹安指出，園方依不同年齡層及學習需求規劃多元課程，包括由保育員帶領觀察動物感官特徵的「動物感官大冒險」，讓學員了解動物適應環境方式。

她說，特別的是，在「河馬黃金造紙術」課程中，是利用收集的河馬糞便製作手抄紙，透過實作讓學員認識資源循環利用及環境永續概念。

竹市府表示，新竹市立動物園創立於1936年，位於新竹公園內，除提供動物展示及休閒遊憩，也結合保育教育、志工服務及企業ESG等資源，作為市區環境教育場域。