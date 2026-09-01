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桃園市民卡APP再升級 參加活動闖3關抽蘋果豪華3件組

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市民卡APP新增「團體報名」功能，市府並自9月起推出「桃城智慧行」系列活動，民眾完成任意3關任務，即可抽iPhone 17 Pro Max、Apple Watch及AirPods。聯合報系資料照
桃園市民卡APP新增「團體報名」功能，市府並自9月起推出「桃城智慧行」系列活動，民眾完成任意3關任務，即可抽iPhone 17 Pro Max、Apple Watch及AirPods。聯合報系資料照

桃園市民卡APP再升級，市府今表示，因應家庭、親友或團體共同參與市府課程及活動需求，即日起新增「團體報名」功能，可一次完成多人報名。市府並自9月起推出「桃城智慧行」系列活動，民眾完成任意3關任務，即可取得年度大獎抽獎資格，有機會一次帶回iPhone 17 Pro Max、Apple Watch及AirPods。

桃園市智慧城鄉發展委員會主委廖修武表示，過去民眾參與市府課程或活動時，若一家人或親友共同參加，必須逐一填寫報名資料，新上線的團體報名功能可一次完成多人報名，簡化操作流程，讓家庭、親友及團體參與活動更便利。

廖修武指出，桃園市民卡APP不只是數位市民卡，也是市民使用市政服務、連結日常生活的數位入口，目前已整合活動報名、特約商店優惠、場地及課程報名等服務。市府也持續擴充功能，包括開發全國首創依市民身分提供的「乘車專屬優惠碼」，以及優化「好孕叫車預約服務」。

為鼓勵民眾實際使用各項功能，市府自今年9月起推出「桃城智慧行」，陸續結合個人及團體活動報名、乘車專屬優惠碼、好孕叫車預約服務及食安嘉年華等功能與活動，規畫不同主題任務。民眾只要完成其中任意3關，就能取得年度大獎抽獎資格，獎品為iPhone 17 Pro Max、Apple Watch及AirPods組成的「蘋果豪華3件組」。

首波「活動輕鬆報」自9月1日至12月31日登場，民眾透過桃園市民卡APP完成指定活動報名，即可取得抽獎資格，報名活動越多，抽獎機會越多。獎項包括iPhone 17、Nintendo Switch 2、iPad 11，以及桃園遊樂園、觀光工廠門票等；前1000名使用APP完成活動報名的民眾，另可獲得LINE POINTS 10點。

廖修武表示，市民卡APP將持續整合生活、交通、消費優惠及市府服務，後續「桃城智慧行」也會配合不同功能推出主題任務及獎項，希望透過活動引導民眾實際使用數位市政服務。

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