竹東鎮立游泳池今起暫停營業 泳客怒喊「還我們游泳權」

新竹縣竹東鎮立游泳池歷經4年封館整修，去年6月才重新開放，不料營運契約到期後，今天突然暫停營業，引發泳客不滿。多名泳客今早到鎮公所陳情，高喊「還我們游泳的權利」，質疑公所早在5月就掌握契約及後續營運問題，卻未能做好銜接，導致游泳池再次關閉。對此，鎮公所今早表示，已傾聽民眾意見，將儘速重新啟動招標，並預計於周四前向鎮民說明後續處理進度。

泳客們質疑，游泳池從整修到重新開放，鎮民已經等了4年，如今才營運一年左右又突然封館，讓人難以接受。她說，若公所早已知道原契約將在8月底到期，至少應提前半年做好後續作業，規畫新的營運團隊，讓游泳池能「無縫銜接」，而不是到了契約期滿才宣布暫停營業。

「不要讓游泳池成蚊子館！」另一名泳客則表示，早在六月就提醒鎮公所要應變，既然早已知道契約期限，就應該預留充足時間處理後續營運，不能把行政作業問題轉嫁給民眾，「大家只希望可以繼續游泳」，不能因為契約協商不順，就讓公共設施直接停擺。

竹東鎮公所回應，營運廠商提出已虧損200多萬元，希望在新契約中有所平衡，不過，因廠商要求的契約版本涉及政府採購法及可能衍生圖利疑慮，雙邊對後續契約條件未能達成共識，因此未能完成續約。

鎮公所表示，原契約要求廠商在歸還設備前負責維護，但廠商有回應維修成本高，且設備產權屬公所，廠商無法帶走。公所預計將重新調整招標契約，兩周內重啟招標，並邀請原廠商及其他業者投標，盼儘速找到新營運廠商，讓泳池重新開放。

竹東鎮民代表葉日嘉表示，此案凸顯出公所內部流程及橫向聯繫仍有改善空間，現在泳客最焦慮的是不知道游泳池究竟要休館多久、何時才能重新開放，甚至是否需要轉往其他場館，呼籲公所正式對外說明，儘速公布完整期程，讓鎮民清楚知道重新招標、決標及重新開放的時間，避免游泳池長期閒置。

竹東鎮民代表葉日嘉呼籲公所正式對外說明，儘速公布完整期程，讓鎮民清楚知道重新招標、決標及重新開放的時間，避免游泳池長期閒置。記者郭政芬／攝影