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商用廚餘機補助申請 桃園擬下修門檻
因應明年中央全面禁止廚餘養豬，桃園市政府七月起推出全國首創「商用廚餘機」補助計畫，每台最高補助廿萬元，但目前僅十三案提出申請，多名議員質疑門檻高，反將真正需要協助的小吃店擋在門外。環保局回應，研議下修門檻，並評估市場、商圈共用設備。
桃園市環保局的商用廚餘機補助計畫對象為桃園市餐飲及團膳業者，購置設計處理量達一百公斤以上的商用廚餘處理設備，可補助購置費用百分之五十，每台最高廿萬元，鼓勵業者自行處理廚餘。
議員楊朝偉說，大型餐飲及團膳業者本來就較有能力自行購置設備，但現行一百公斤的高門檻，讓真正需要協助的小吃店「看得到、吃不到」，環保應盡速提出小型商家補助措施。
議員張曉昀也認為，商用廚餘機補助申請數不多，問題出在一百公斤以下的小型業者缺乏配套。環保局原本規畫十月月才檢討第一波執行情況，但停止廚餘養豬政策明年就要上路，應提前評估。
環保局長顏己喨答詢表示，考量市面主流商用廚餘機多為一百公斤以上機型，加上餐廳普遍使用兩兩百公升廚餘桶，裝滿一桶約一百公斤，因此設定一百公斤的補助基準。不過政策推出後確實收到不同業者需求，市府將提前滾動檢討，第二波會評估將一百公斤以下的廚餘設備納入。
副市長蘇俊賓說，單一小吃店每天僅產生十公斤廚餘，單獨購置一台設備未必划算，若能由市場或商圈整合共用，可能更具效益。至於是否也補助家用廚餘處理設備？環保局表示，目前家戶廚餘統一由清潔隊運送至生質能中心，採厭氧消化處理，比廚餘機更便利，未評估補助。
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