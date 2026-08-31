傳新竹棒球場工程容許5%垃圾？竹市府：契約無此條款 有垃圾遭掩埋

新竹地檢署偵辦新竹市立棒球場工程案近四年，前市長林智堅被控圖利等罪獲不起訴，掀起政治攻防；部分網友與輿論解讀契約存有「5%垃圾容許標準」，或稱挖出的廢棄物數量少並質疑其來源。對此，市府澄清，這是有心人士惡意混淆新竹棒球場事實，確實有垃圾及廢棄物遭掩埋、從未有5%容許標準。

市府指出，依檢察官於去年2月25日現場勘驗結果，第一次開挖在廢棄物應零檢出的區域即發現大小不一（18至45公分不等）石塊與磚頭，以及掃把、施工警示帶、老虎鉗、寶特瓶、啤酒罐、防塵布等物品。

處分書並記載，現場挖出218塊磚頭與石塊，其中多數尺寸超過15公分回填標準；另掃把、老虎鉗、寶特瓶及啤酒罐等，檢方亦認定係原統包商巨佳公司施工期間遺留並遭覆土掩蓋。在零檢出區域挖出異物與施工垃圾，其具體事實是已違反工程契約相關規定

針對外界關注部分寶特瓶製造日期為2026年，市府說明，今年7月27、28日由檢察官會同市府、巨佳公司及改善工程包商泰欣營造進行三方勘驗時，已確認該批寶特瓶係巨佳公司埋下的寶特瓶、啤酒罐等垃圾，與後續改善工程施工中垃圾送至同一地掩埋場，且有分開擺放供檢察官檢視，卻被誤導混淆為因廠商現場管理不善，由施工人員遺留。

市府於勘驗時均據實說明，因此，以後續改善工程所遺留的個別垃圾，反推市府「自導自演」或「刻意栽贓」，並不符合實際勘驗時序及客觀事實。

市府強調，第二次勘驗真正應關注的是，經三方共同檢視，暫置物品中仍有8包屬雙方均無爭議的「不合格掩埋物」，現場另發現非屬工程設計內容的廢鋼筋約6公噸及廢木材約5.166立方公尺；另尚有實方近5081立方公尺含廢棄物土方未完全完成分篩。至於噴灌管線、原球場軟墊等原貌物品，市府於調查過程亦均據實指認，並未將所有挖出物一概指稱為非法掩埋物。

針對外野地下大型RC構造物，原統包商主張是因地下水及地質條件所施作的施工平台，且並非契約範圍，因此不等同非法掩埋廢棄物。市府指出，該大型構造物並未經市府及監造單位核定，也未經合法變更設計程序，即由統包商自行施作，完工後更未予清除，而直接留存於外野地下，再以「這不是契約範圍」作為免責理由。

巨佳公司施工期間擅自加入PE網等工法，同樣未經市府核定，也未依規定完成變更設計程序。

市府再次澄清，工程契約從未存在所謂「可以容許5%垃圾或廢棄物」的契約條款或雙方協議。相關決議所提「信心水準95%、誤差正負5%」，指的是科學抽樣及物理檢測所採用的統計標準，例如決定應開挖多少面積才能具有代表性，與回填材料可以容許多少垃圾完全是兩回事，絕不能混為一談。

市府呼籲，各界勿以單一物品模糊整體工程問題，也不應將不同施工階段、不同來源的物品混為一談。市府將持續依契約、工程鑑定及相關法律程序追究應負責任，確保公共工程品質及市民權益。

市府說，無論有心人士如何進行政治攻防，市府最重要的責任始終沒有改變，就是把球場修好、把安全顧好。按照目前規畫，預計今年底就會開始有球隊進入新竹棒球場比賽。