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東方美人茶推全國評鑑公罐2兩包裝 降低精品茶入門門檻

中央社／ 桃園31日電

「2026全國優質東方美人茶評鑑比賽頒獎典禮」今天在桃園市舉行，桃園市政府表示，評鑑匯聚各地茶品交流，同時也推出全新全國評鑑公罐2兩包裝，降低台灣精品茶入門門檻

桃園市副市長王明鉅致詞表示，這次評鑑匯聚桃園、新竹、苗栗、雙北、南投及台中等地茶品，展現精湛製茶技藝與深厚產業底蘊，也透過全國性評鑑交流，讓民眾認識東方美人茶特色與價值；最終由苗栗縣銅鑼鄉茶農韓順雄脫穎而出，勇奪特等獎。

王明鉅指出，今年同時推出全新的全國評鑑公罐，並將容量由以往的4兩調整為2兩，降低台灣精品茶入門門檻，也更貼近現代消費需求；面對採茶人力高齡化及季節性缺工等產業挑戰，市府將與農會及相關單位合作研議因應策略，鼓勵青年投入茶產業，促進製茶技藝傳承，為茶產業注入新活力。

桃園市農業局說明，這次評鑑共吸引400點茶樣參賽角逐，由專家依茶品外觀、水色、香味等項目進行評選，共評選出特等獎1名、頭等獎10名、貳等獎15名、參等獎23名，以及三花、二花、一花等獎項；市府也於賽前辦理農藥殘留抽測，落實溯源管理，並於獲獎茶品加貼防偽封籤，落實源頭把關與食品安全。

農業局表示，全新公罐以「傳承、永續與國際化」為設計理念，融入大溪蘭室、台灣藍鵲及桃花等桃園意象，結合茶文化、生態永續與茶農職人精神，未來將從特色茶評鑑、品牌行銷及多元通路等面向著手，並導入智慧茶園管理等措施，協助茶農提升茶產業整體韌性與市場競爭力。

門檻 王明鉅 南投

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