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苗栗縣復康巴士新增網路、LINE預約 9/1上線

中央社／ 苗栗縣31日電

苗栗縣政府今天表示，民眾以往電話預約復康巴士常須反覆撥打，為提升服務便利性，9月起新增網路及LINE官方帳號預約等服務管道。

苗栗縣政府長期照護處統計，縣內復康巴士去年服務達4萬4575趟次，過去民眾主要透過電話預約，常須守候電話反覆撥打，服務人員也面臨電話長時間滿線、來電接聽不及等問題，復康巴士司機也面臨員額不足境況。

長照處導入數位科技開發多元化預約系統，今天舉行啟動儀式，9月1日正式上線，民眾可透過網路及LINE官方帳號完成預約、查詢相關資訊及掌握預約結果，提升服務效率與乘車便利性。

縣長鍾東錦表示，縣府目前共有43輛小型復康巴士，預約系統也讓民眾可以透過訂單查詢車輛位置，即時掌握車輛派車進度及行車狀況，讓大家不用再焦急等待，也能更安心、更有效率安排行程。

此外，縣府明年擬增聘10名司機，並進一步運用大數據分析乘車需求，盤點身心障礙者及行動不便民眾主要就醫路線、醫院及門診時段等資訊，提升車輛共乘及回載率，讓有限運輸資源發揮最大效益。

復康巴士 苗栗 巴士

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