新竹市城市棒球隊成軍 29名球員年底投入成棒賽事

新竹市城市棒球隊今天正式成軍，教練團包括前職棒球星張泰山擔任技術顧問、陳瑞振任總教練，29名球員亮相。市府表示，球隊預計年底參加各項成棒賽事，盼建立新竹棒球品牌。

新竹市政府今天舉辦城市棒球隊成軍記者會，新竹市長高虹安致詞表示，市府今年3月啟動城市棒球隊籌組，陸續完成教練團建置、球員測試、遴選及訓練等工作，目前29名球員均已完成設籍，成為新竹市民。

她說，城市棒球隊成立後，將進一步銜接成棒體系，提供球員持續參與競技的舞台，預計年底開始參加各項成棒賽事；市府也將規劃賽事活動、球迷互動及在地棒球推廣，盼藉此帶動市民關注棒球，並完善新竹市棒球發展環境。

陳瑞振表示，成立球隊可讓更多年輕選手持續追求棒球夢想，未來除了爭取比賽成績，也希望培育更多優秀球員，並讓更多市民認識及支持新竹市城市棒球隊。

張泰山表示，希望球隊逐步建立自己的棒球文化與特色，並與新竹市既有的國小、國中及高中棒球發展銜接，形成較完整的培育體系，讓年輕選手有機會持續朝更高層級、甚至職棒舞台發展。

新竹市府表示，新竹市城市棒球隊英文名稱為Hsinchu City Baseball（HCB），隊徽以蜜蜂為主要設計意象，象徵敏捷、韌性及團隊合作，並結合新竹「風城」意象，希望建立具有城市特色的球隊品牌。