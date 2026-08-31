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轉戰頭份市長 曾玟學拋「完整照護網」聚焦早療、藥師到府、喘息服務

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
曾玟學近日拋「完整的頭份照護網」政見藍圖，聚焦早療、藥師到府、喘息服務。圖／翻攝曾玟學臉書
曾玟學近日拋「完整的頭份照護網」政見藍圖，聚焦早療、藥師到府、喘息服務。圖／翻攝曾玟學臉書

苗栗縣議員曾玟學將轉戰年底頭份市長選舉，近日提出「從孩子到長輩，打造更完整的頭份照護網」政見藍圖，強調除了既有的普發型社會福利外，應將有限資源精準挹注給最需要的族群，讓照顧的重擔不再由每個家庭獨自承擔。

曾玟學表示，福利政策要打造永續且具溫度的照護體系，並宣佈三大實質福利方案，第一項為兒童早療加碼，讓孩子早發現早介入。除了中央已有的基礎補助，市公所再加碼針對0至6歲兒童提供早期療育自付費用補助，每人每年最高1.2萬元；市公所定期與醫院及地方社團合作，邀請專業治療師提供發展篩檢與諮詢，達到「早發現、早介入」效果。

第二則是藥師到你家，讓領藥不再成為負擔。將與在地藥局及專業藥師合作，優先對獨居、失能或行動不便長者提供慢性病處方藥送藥到府並同步進行居家關懷及衛生教育，減輕長輩奔波負擔。

三、照顧者喘息服務，公所補位提供支持。市公所會與受訓合格照顧服務員合作，提供頭份專屬的喘息照顧補助。讓長照服務額度外的需求，或是申請期間空窗期的緊急喘息，為家庭照顧者的堅實後盾。

曾玟學強調，一座進步的城市，不只要有完善的建設，也要照顧各年齡層的居民，「我希望把有限的市政資源挹注在最需要幫助的族群上，未來若擔任市長，我要讓市公所將成為每個家庭的神隊友，打造更完整的頭份照護網。」

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 曾玟學 頭份

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