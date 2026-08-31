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航空城管線工程順延至9/3 蘆竹大園逾3000戶停水15小時

中央社／ 桃園31日電

桃園市政府經濟發展局今天表示，台灣自來水公司原訂8月26日辦理航空城管線遷移停水工程，因故順延至9月3日上午9時至午夜12時，蘆竹及大園區共6里逾3000戶停水15小時。

經發局發布新聞稿表示，台灣自來水公司第二區管理處本次為配合桃園航空城D1分標工程，在大園區中正東路一段施作排水箱涵及匯流管，因施工範圍與既有自來水管線衝突，須辦理管線遷移及斷管作業，施工期間將督促儘速完工復水。

經發局指出，原定於8月26日辦理的作業因故順延至9月3日辦理，停水範圍包括蘆竹區中油街，以及大園區三石里、五權里、埔心里、大海里、菓林里，將停水15小時，受影響者逾3000戶，提醒民眾於停水前6小時完成儲水，避免集中於停水前大量取水，造成管線末端住戶無水可用。

經發局提醒，停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉損壞或引發火災，也應關閉低於地面的自來水進水口制水閥，防止虹吸污染；如有供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。相關停復水資訊可上自來水公司網站查詢。

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