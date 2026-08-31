竹市府投入逾59億元 推動18校24棟校舍建設

新竹市府持續投入校園軟硬體建設，今舉辦開學「見」新校園校園建設成果記者會，市長高虹安說，自上任以來，市府已投入逾59億元推動全市18校、24棟校舍新建及整建工程，其中逾35億元投入新建校舍、逾24億元辦理老舊校舍整建；隨著新學期到來，多項重大工程陸續完工啟用，另有工程施工、招標及規畫設計同步推進。

高虹安表示，市府持續盤點各校需求，從新建校舍、老舊校舍拆除重建、耐震補強，到校園景觀及設施設備改善。近年營建環境快速變動，校園工程也面臨工料成本上漲、工程流標、施工介面複雜及經費需求調整等挑戰，市府持續檢討工程條件、籌措經費並提出解方，透過依市場行情調整工程經費及發包條件、召開流標檢討會議、調整施工動線及採專業分項發包等方式，務實排除工程障礙；對於確有需求的案件，也積極籌措資源持續推進。

高虹安說明，市府推動校舍新建及整建，重大校舍建設包括竹蓮國小活動中心、青草湖國小活動中心、華德福實驗學校校舍、新竹國小附設幼兒園、建功高中國中部校舍及光武國中新建校舍等陸續完成；培英國中、南寮國小、內湖國小及香山高中等校舍重建工程，以及載熙國小新建活動中心，也依各案期程持續推動，逐步完善校園整體環境與教學空間。

高虹安指出，面對不同工程挑戰，教育處持續與工務處、學校及工程團隊跨單位協作、逐案處理，務實排除工程障礙，例如新竹市立幼兒園工程歷經流標後，市府提高整體工程經費並調整施工動線；關埔國小工程則透過流標檢討，依工程特性採專業分項發包；南寮國小及內湖國小老舊校舍重建，市府除自籌經費啟動規畫設計監造，也同步補助師生安置搬遷計畫，兼顧校舍工程推進及教學正常運作。

高虹安說，市府推動校園建設不僅著重校舍安全與功能，也重視各校特色及整體環境品質，例如竹蓮國小活動中心完工後，市府再投入經費辦理校門廣場、校內空橋及景觀整建；青草湖國小投入約6500萬元改善校園人車分流及整體環境，多功能活動中心更榮獲2024國家卓越建設獎「最佳規畫設計類金質獎」。

港南國小則透過校舍重建及周邊高程改善，全面改善耐震、氯離子及長期積水等問題；華德福實驗學校及港南國小亦獲「2026年建築園冶獎」肯定，展現市府推動校園建設兼顧安全機能、空間美學與永續環境的成果。

竹蓮國小校長劉向欣表示，校園建設最直接的受益者，就是每天在校學習與生活的孩子。從多功能活動中心到校門廣場、校內空橋及景觀改善，校園建設不只是硬體更新，更重新梳理師生每天進出、活動與學習的空間。感謝市府持續傾聽教育現場需求，逐步完善校園整體環境。

光華國中校長林茂成表示，感謝高虹安與市府持續投入教育資源，支持信義樓從耐震補強、防水隔熱到外牆改善，全面提升校舍安全與環境品質。

新竹市家長會長協會理事長何致遠及新竹市家長聯合會理事長葉雅雯表示，近年各校依實際需求，從規畫設計、施工到陸續完工，市府持續投入資源進行新建校舍、改善老舊校舍、教學活動空間及校園安全，家長也都看在眼裡。

高虹安說，面對人口成長及就學需求，市府除持續改善既有校園環境，也同步推動高中增班、建功高中擴校及教育量能擴充，並持續優化通學環境，讓「安心就學」不只落實於校園內，也延伸至孩子每天上下學的通學路程，逐步建構更完整的教育支持環境。

高虹安說明，自上任以來市府投入逾59億元推動校舍新建及整建，圖為建功高中新校舍。圖／新竹市府提供