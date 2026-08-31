不用反覆撥打電話預約 苗栗縣復康巴士9月1日多元化預約上線

苗栗縣復康巴士服務搶手，縣府長期照護處統計去年高達4萬4575趟次，電話預約經常忙線中，明天起新增網路及LINE官方帳號預約查詢系統上線，更多元化便民，並預告明年增聘10名司機到位，將增加夜間、周未就醫，及擴大社會參與交通接送服務。

苗栗縣復康巴士預約系統，過去僅有電話預約，有時民眾必須反覆撥打，服務人員也面臨滿線，及接聽不及等問題，長照處開發多元化預約新系統，今年8月14日至28日試辦，期間70人上線，滿意度9成，縣長鍾東錦、長照處長莊素玲等人今天啟動，科技化管理優化升級服務。

長照處指出，新系統導入網路及LINE官方帳號預約，可以從縣政府官網進入，首頁跑馬燈快速連結，或依照便民服務的分類逐步查找，進入大小復康巴士預約平台申請，LINE官方帳號ID「@498nrpqx」加入，第一次綁定帳號，約更快速，此外，仍保留電話037-374785、374885預約。

新系統設計智能客服小幫手，針對操作使用上的問題，及時提供諮詢；此外，乘車前15分鐘，可於訂單查詢車輛置，並結合GPS定位系統，即時監控，掌握派車進度與司機行車狀況，民眾不用再焦急等待，更安心有效率安排行程。

縣府目前43輛復康巴士、33名司機，縣府明年擬增編800萬元，除了司機加薪外，增聘10名司機，運能到位後評估增加間及周末交通接送服務，並研議參與官方課程及活動，擴大到聚餐等社會參與活動，另，透過資料庫及大數據分析等，提升共乘回載率，發揮最大服務效益。