快訊

傳中國積極爭取用政治表態換資源 周子瑜親向粉絲發聲了

呼應蔡英文談社安網 蔣萬安拍板：類家內成員納SDM安全評估

聽新聞
0:00 / 0:00

不用反覆撥打電話預約 苗栗縣復康巴士9月1日多元化預約上線

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣復康巴士服務搶手，明天起新增網路及LINE官方帳號預約查詢系統上線，縣長鍾東錦等人今天啟動。記者范榮達／攝影
苗栗縣復康巴士服務搶手，明天起新增網路及LINE官方帳號預約查詢系統上線，縣長鍾東錦等人今天啟動。記者范榮達／攝影

苗栗縣復康巴士服務搶手，縣府長期照護處統計去年高達4萬4575趟次，電話預約經常忙線中，明天起新增網路及LINE官方帳號預約查詢系統上線，更多元化便民，並預告明年增聘10名司機到位，將增加夜間、周未就醫，及擴大社會參與交通接送服務。

苗栗縣復康巴士預約系統，過去僅有電話預約，有時民眾必須反覆撥打，服務人員也面臨滿線，及接聽不及等問題，長照處開發多元化預約新系統，今年8月14日至28日試辦，期間70人上線，滿意度9成，縣長鍾東錦、長照處長莊素玲等人今天啟動，科技化管理優化升級服務。

長照處指出，新系統導入網路及LINE官方帳號預約，可以從縣政府官網進入，首頁跑馬燈快速連結，或依照便民服務的分類逐步查找，進入大小復康巴士預約平台申請，LINE官方帳號ID「@498nrpqx」加入，第一次綁定帳號，約更快速，此外，仍保留電話037-374785、374885預約。

新系統設計智能客服小幫手，針對操作使用上的問題，及時提供諮詢；此外，乘車前15分鐘，可於訂單查詢車輛置，並結合GPS定位系統，即時監控，掌握派車進度與司機行車狀況，民眾不用再焦急等待，更安心有效率安排行程。

縣府目前43輛復康巴士、33名司機，縣府明年擬增編800萬元，除了司機加薪外，增聘10名司機，運能到位後評估增加間及周末交通接送服務，並研議參與官方課程及活動，擴大到聚餐等社會參與活動，另，透過資料庫及大數據分析等，提升共乘回載率，發揮最大服務效益。

苗栗縣復康巴士服務搶手，明天起新增網路及LINE官方帳號預約查詢系統上線，縣長鍾東錦等人今天啟動。記者范榮達／攝影
苗栗縣復康巴士服務搶手，明天起新增網路及LINE官方帳號預約查詢系統上線，縣長鍾東錦等人今天啟動。記者范榮達／攝影

復康巴士 巴士 苗栗縣

延伸閱讀

南投竹山爸媽有福了 9月起2據點試辦臨托服務

影／苗栗縣公私立中小學生免費午餐 8月31日開學日上路

全台寵物友善城市2026排名出爐！這個專區首創最吸睛

港深新皇崗口岸最後壓力測試 刷臉1分鐘過3關 未來可用身份證通關

相關新聞

竹市府投入逾59億元 推動18校24棟校舍建設

新竹市府持續投入校園軟硬體建設，今舉辦開學「見」新校園校園建設成果記者會，市長高虹安說，自上任以來，市府已投入逾59億元推動全市18校、24棟校舍新建及整建工程，其中逾35億元投入新建校舍、逾24億元辦理老舊校舍整建；隨著新學期到來，多項重大工程陸續完工啟用，另有工程施工、招標及規畫設計同步推進。

桃園商用廚餘機補助僅13案申請 民代促下修門檻 市府回應了

因應中央宣布明年起全面停止廚餘養豬，桃園市7月起推出全國首創商用廚餘機補助計畫，每台最高補助20萬元，但目前僅13案提出申請，多位議員質疑門檻過高，反將真正需要協助的小吃店擋在門外。環保局回應，將提前滾動檢討，研議下修門檻，並評估市場、商圈共用設備。

星期評論／籃球架奪命 暴露校安管理漏洞

新竹縣一名即將升國三的籃球隊學生，日前在校內體育館協助收整、移動電動油壓籃球架時意外殞命，留下家屬難以承受的傷痛。追查校方曾因籃球架漏油而檢修，是否與意外有關仍待檢警釐清，但事故也凸顯設備維護與師長督導機制不足，成了校園安全隱憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。