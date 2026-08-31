竹市幼兒口腔健檢起跑 逾萬童受惠

齲齒是學齡前兒童最常見的口腔健康問題，為守護幼兒口腔健康，新竹市政府今年持續與牙醫師公會合作，9至11月辦理全市公、私立118所幼兒園口腔健檢及校園塗氟巡迴服務，預計嘉惠約1萬名幼兒；此外，配合衛生福利部自9月起延長兒童牙齒塗氟補助至入國小前，符合資格的學齡前兒童每6個月可接受1次公費塗氟服務，守護幼兒口腔健康。

市長高虹安說，學齡前是建立口腔健康的重要階段，良好的口腔健康不僅有助於幼兒正常咀嚼、營養攝取及語言發展，更與恆牙健康及整體生長發育相關，幼兒罹患早發性齲齒，不僅可能造成疼痛、影響進食與睡眠，也會提高未來恆牙齲齒風險。

依據衛生福利部2023至2024年「我國6歲以下兒童口腔健康調查計畫」顯示，6歲以下幼兒乳牙齲齒經驗盛行率隨年齡逐漸上升，5歲幼兒更達46.3%，顯示及早預防與介入的重要性。市府透過與牙醫師公會攜手合作辦理幼兒園口腔巡迴健檢及衛教宣導，落實早期發現、早期預防及早期治療。

衛生局說明，近三年巡迴健檢結果亦顯示，6歲以下幼兒口腔異常率由2022年的32.6%下降至2024年的23.62%，展現持續推動幼兒口腔保健工作的具體成效，也為孩子健康成長奠定良好基礎。

衛生局指出，衛生福利部修正「醫事服務機構辦理口腔預防保健服務注意事項」，自今年9月起將兒童牙齒塗氟保健服務補助年齡上限，由「未滿6歲」放寬至「進入國民小學當年度8月31日前」，符合資格的學齡前兒童每6個月均可接受1次公費牙齒塗氟服務，完善學齡前口腔保健照護，避免因學制與年齡計算差異造成補助空窗期，並養成正確潔牙習慣，共同守護兒童口腔健康，打造健康笑容。

衛生局提醒，兒童口腔保健應以預防勝於治療為原則，家長更是守護孩子口腔健康的重要角色。呼籲家長與孩子共同落實「二要二不，從齒健康」口腔保健原則，從日常生活建立良好的潔牙與飲食習慣。「二要」睡前一定要刷牙，每天至少刷牙2次。使用含氟牙膏，並每半年接受一次口腔檢查及塗氟。「二不」少吃甜食、避免含奶瓶睡覺，降低蛀牙風險。不以口餵食，避免傳播造成蛀牙的細菌。

衛生局說，幼兒園口腔巡迴健檢及塗氟服務當日，請家長協助幼兒攜帶健保卡；如需接受牙齒塗氟服務，請填妥並繳交「家長同意書」及「兒童塗氟保健社區巡迴服務回覆單」，以利醫療團隊提供完整且順利的口腔保健服務。