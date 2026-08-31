桃園商用廚餘機補助僅13案申請 民代促下修門檻 市府回應了

因應中央宣布明年起全面停止廚餘養豬，桃園市7月起推出全國首創商用廚餘機補助計畫，每台最高補助20萬元，但目前僅13案提出申請，多位議員質疑門檻過高，反將真正需要協助的小吃店擋在門外。環保局回應，將提前滾動檢討，研議下修門檻，並評估市場、商圈共用設備。

環保局今年7月推出商用廚餘機補助計畫，補助對象為桃園市餐飲及團膳業者，只要購置設計處理量達100公斤以上的商用廚餘處理設備，可補助購置費用50%，每台最高20萬元，希望鼓勵業者自行處理廚餘，降低委外清運及處理壓力，不過方案上路後申請情況不如預期。

議員楊朝偉表示，大型餐飲及團膳業者本來就較有能力自行購置設備，真正需要政府協助的是大街小巷的小吃店、小吃舖，但現行100公斤門檻卻讓小型業者「看得到、吃不到」，補助政策沒有真正照顧到最需要的對象，環保局應盡速提出小型商家補助措施。

議員張曉昀說，商用廚餘機補助目前申請數不多，問題就在100公斤以下的小型業者缺乏配套。環保局原本規畫10月才檢討第一波執行情況，但全面停止廚餘養豬政策明年就要上路，若等到10月才檢討、再開放申請恐緩不濟急，市府應提前評估。

環保局長顏己喨表示，當初設定100公斤門檻，主要考量市面主流商用廚餘機多為100公斤以上機型，加上餐廳普遍使用200公升廚餘桶，裝滿一桶約100公斤，因此以此作為第一波方案設計基準。不過政策推出後確實收到不同業者需求，市府將提前滾動檢討，第二波會評估將100公斤以下業者納入。

副市長蘇俊賓指出，補助除降低業者負擔，也應考量實際使用效益，單一小吃店每天僅產生10公斤廚餘，單獨購置一台設備未必划算，若能由市場或商圈整合共用，可能更具效益。此外，業者除了關心補助金額，也擔心設備後續維修問題，市府將了解不同使用情境，再規畫更合適的補助條件。

至於是否也補助家用廚餘處理設備？蘇俊賓說，市府近期正研究不同型態、不同處理量的分級補助方式，乾溼分離等處理方式若能降低油脂、異味及塑膠袋使用，確實值得評估；至於家用廚餘機涉及後端去化、使用頻率及耗電等問題，也會一併檢討，若有可行方案，明年度將進一步規畫。