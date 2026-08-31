星期評論／籃球架奪命 暴露校安管理漏洞

新竹縣一名即將升國三的籃球隊學生，日前在校內體育館協助收整、移動電動油壓籃球架時意外殞命，留下家屬難以承受的傷痛。追查校方曾因籃球架漏油而檢修，是否與意外有關仍待檢警釐清，但事故也凸顯設備維護與師長督導機制不足，成了校園安全隱憂。

依校方說明，引發事故的籃球架平時由球隊教練、老師負責收拾，但因設備笨重，仍會由多名學生協助推送。事發當天因體育館另有活動，學生自行場復，卻在移動、收折過程中發生意外。據警方初步了解，籃球架曾因漏油問題，學校於八月十日請業者檢修，檢警已將檢測情形列為調查重點。

究竟是設備故障、操作程序，還是現場管理出現問題，正由檢調釐清中。但這起悲劇也凸顯一個不能忽視的問題：校園裡的運動設備，是否都有被妥善維護與管理？

學校採購籃球架、球門等大型設備，往往需要一筆不小的經費，但更為考驗的是後續維護、定期檢查及零組件更換經費，是否受重視。當維護經費不足，設備恐是「壞了才修、出了問題才處理」，一般設備可能只是影響使用，若是有重量且具動力機構的大型設備，疏於維護的後果不堪設想。

新竹縣政府除了要積極釐清事故責任，更應趁此機會全面盤點校內大型運動設備，建立清楚的定期檢修、故障停用及維修紀錄制度，留下可追溯紀錄並落實稽核，而非等到出事才追究責任。

另值得注意的是，家屬也質疑事發當下沒有師長或教練在場，要求釐清操作及管理規範是否落實。這也證明設備安全是第一道關卡，現場人員管理則是另一道防線，若「設備維護」與「現場督導」同時失守，安全機制就可能形同虛設。

一名熱愛籃球的孩子，本應在球場上追逐夢想，卻因校園設備與管理漏洞，留下無法挽回的遺憾。一座籃球架倒下，壓碎的不只是孩子的籃球夢，也暴露校園安全管理被忽視的問題。悲劇過後，不能只留下究責，更應留下制度，避免下一個孩子成為安全漏洞的代價。