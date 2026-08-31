轉戰竹縣…鄭朝方：只有政績 才能超越政黨

相隔八年再戰新竹縣長，民進黨縣長參選人、竹北市長鄭朝方帶著三年多執政成績重新站上戰場，對上國民黨提名的立委徐欣瑩。他認為，新竹縣的選民結構在改變，「新竹縣正在竹北化」，未來選戰不只是政黨競逐，更是治理能力的較量，「只有政績，才能超越政黨」。

鄭朝方接受本報專訪細數三年來的建設成績。他說，公所權限有限，考驗市長的創新與規畫能力，自己以「品牌ＣＥＯ」概念將創新、美學與服務帶進城市治理，從翻新仁義市場、福德圖書館、特色公園、黃金通學線到清潔隊品牌化獲肯定，期待將竹北經驗擴大到全縣。

鄭朝方認為，新竹人口成長帶來發展紅利，也衍生交通、教育及環境是新竹縣三大治理課題。交通方面，主張湖口第二交流道、台一線替代道路第二期等建設須與中央合作，更要建立精準的大眾運輸系統，他以竹北公所推動「黃金通學線」公車搭乘率達百分之九十八為例，強調公車不能只是「有開就好」，未來將結合YouBike及把經驗延伸至關西、新埔、尖石及五峰，評估推動偏鄉免費公車。

教育也必須走在人口之前，鄭朝方主張建立人口及就學需求預測機制，提前布局校舍與完全中學；營養午餐則要從吃得飽、吃得安全，走向「飲食品味教育」。環境部分，營造城市的綠意與美感，如市西公園改造打開廣場，讓樹木、草皮與石頭成為孩子最好的玩伴。

面對年底選戰及藍白合作局勢，鄭朝方認為，真正的變數是「選民」。竹北、湖口及新豐人口快速成長，新移入人口重視政績與生活改變。所謂「竹北化」，不是政治版圖變色，而是竹北近年在公園、交通及圖書館等方面的改變，隨著人口流動形成治理的「口碑行銷」，已逐漸看見外溢效應。

「最嚴格的消費者，才會產出最好的產品。」鄭朝方認為選民有三大厭惡，討厭傳統政治抹黑、對立與沒有政績，如今參選縣長「水到渠成」。八年前，選民看的是政治新人的可能性；八年後，他要以治理成績證明，「我們帶來的不是政黨，而是治理品牌」。對於名嘴吳子嘉近來多次指控鄭家涉及不法金流等事，鄭朝方已委請律師提告。