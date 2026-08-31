人物側寫／小英男孩接父棒 鄭朝方把美學變治理語言

鄭朝方的從政之路並不典型。他寫過雜誌、主持過節目與廣播，也曾遠赴海外從事調香設計，繞了一大圈才回到家鄉，從文化人轉身踏入政治。這條路上，他鮮少走傳統政治人物的攻防路線，而是試著把過去累積的美學與創意，轉譯成治理城市的語言。

四十六歲的鄭朝方，父親鄭永金曾任國民黨新竹縣長，但他避談父親對他的影響。自認身為文化音樂人，因參與民進黨的競選歌曲比賽勇奪冠軍，獲前總統蔡英文拔擢進入黨內。

二○一八年，他首度挑戰新竹縣長，對手之一正是徐欣瑩，相隔八年兩度碰上同一個對手，他認為最大的不同，是自己已經有一張「竹北成績單」，讓外界從當年的質疑、觀望，逐漸變成看見政績後的支持。

鄭朝方知道竹北市長能做的事有限，但他不想只做「路平、燈亮、垃圾清運」的維運型市政，而是在有限的權限裡找出創新空間。從星際公園、圖書館、市場改造到清潔隊服務，他在意的不只是工程完成，更在乎市民的感受，逐步走出「創新、美學」的治理品牌。

市場改造尤其讓他印象深刻，推動初期，他走進市場，曾被攤商當面飆三字經；改造完成後，環境與生意改善，當初罵他的攤商再相見，卻換成三字「我愛你」。從被罵到被肯定，他體會到理想要落地，在現實中得靠有邏輯的實踐，才能走到終點。

「政績！就是我們的底氣。」如今再戰縣長，鄭朝方將竹北經驗視為最大底氣。從交通、教育到環境，他希望把竹北累積的方法放大到全縣，提前面對人口快速成長帶來的挑戰。他主張，施政不能等問題發生才補救，而應為下一個十年預先布局。

鄭朝方始終強調自己不是傳統政治人物。他堅信，政治不必靠對立與攻防證明自己，把工作做好，交由人民評分。走過幾年起伏也更坦然看待「人生沒有那麼絕對」，每階段都有該做的事，重要的是盡心盡力。如今，他想把在竹北實踐的城市改變，帶到更大的縣政舞台，繼續走自己的路。