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桃園人遊瑞士CPR救命 驕傲喊「我來自台灣」

中央社／ 桃園30日電

桃園市車輛進口商陳尚澂近日與家人到瑞士旅遊，在蘇黎世以CPR救人一命，他說，曾在桃園蘆竹消防分隊擔任救護義消。這段經歷讓他在臉書發文，「我來自台灣！我驕傲！」

陳尚澂接受台灣媒體越洋訪問時表示，在咖啡廳時，一名男子突然抓住脖子倒在服務員的身上，服務員隨即將男子放到地上，但不知道該怎麼辦，他遲疑了1、2秒就上前幫忙，由於見男子已經喘不過氣，甚至沒有呼吸，因此他決定開始進行CPR（心肺復甦術）。

陳尚澂坦言，當下一定會緊張，但因為自己曾在桃園市蘆竹消防分隊當過7、8年的救護義消，常常隨車執勤，所以對於隨時救人的情況比較不會害怕，也比較有經驗，當下一定會想辦法把人救回來，能救就盡全力救，可以救回來當然很開心，「有這種技能，不出面救他反而對不起自己」。

陳尚澂說，事後他向警方出示護照並表明自己來自台灣，「馬上所有警察都帶著笑容，化險為夷那種感覺」，除了向他表達感謝，也給他警察小隊的貼紙，救護隊的帶隊官還特別向他走來表示感謝，並稱讚他做得很好。

陳尚澂後續在臉書（Facebook）發文表示，在瑞士蘇黎世的街頭親眼目睹有人心肌梗塞突然倒下，還好有用當救護義消時所學的CPR把人救回來，隨後接受蘇黎世警察及救護隊及目擊路人的讚揚，現場所有人都發自內心的笑容。最後寫下「開心助人在瑞士」，以及「我來自台灣！我驕傲！」上頭還不忘貼上國旗。

CPR 瑞士 桃園

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