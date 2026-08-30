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桃園平鎮兒22公園啟用 張善政：打造全齡共享、生態友善的生活綠地

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參加平鎮區兒22公園完工啟用活動。圖／新聞處提供
張善政參加平鎮區兒22公園完工啟用活動。圖／新聞處提供

桃園市長張善政今參加平鎮區「兒22」公園新建工程啟用，並表示優質公共建設有賴市府與地方共同努力，市府過去4年已辦理，及協助各區公所興建超過40座公園，以市民「自家院子」的標準、需求為核心，打造貼近居民生活兼具品質與機能的公共空間。

工務局表示，兒22公園位於平鎮區山子頂地區，面積約0.35公頃，鄰近山豐國小，總經費約2947萬元。公園以全齡共享、生態友善、無障礙為核心，規畫入口廣場、陽光草坪、分齡遊戲場、生態草坡及無障礙步道，打造兼具休憩、生態及環境教育功能的社區綠地。

園區同步整合周邊校園通學及接送需求，設置接送廣場、臨時停等空間及人行動線，並配合山豐國小及附設幼兒園需求，改善圍牆、出入口及基地高差，增設緩坡道，提升學童通行安全與便利性；北側另預留YouBike租賃站設置空間，完善周邊交通機能。

工務局說明，開闢這座公園時，一併完成北側八公尺寬、125公尺長的都市計畫道路，以銜接學園街及東豐路100巷，提升周遭交通效能；未來連同山峰自辦重劃區範圍學園街64巷至68巷拓寬工程完工後，可以有效強化基地出入動線，到兒22公園場域更方便。

平鎮 張善政 公園 桃園

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