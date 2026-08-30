九三軍人節暨抗戰勝利81周年 張善政肯定退伍軍人退而不休服務社會

桃園市長張善政今日上午前往中壢區，出席桃園市中央軍事院校校友會慶祝九三軍人節暨抗戰勝利81周年大會，並表示九三軍人節即將到來，活動結合抗戰勝利81周年別具意義，校友們過去在軍旅生涯忠誠奉獻，肩負保家衛國的重任，退伍後投入社會服務發揮專業，成為穩定社會的重要力量。

張善政指出，桃園市中央軍事院校校友會長期關懷榮民、榮眷及弱勢族群，協助市府推動各項照顧服務，展現軍人「退而不休、持續服務社會」的精神。今日大會也表揚傑出校友及對地方具有特殊貢獻的人士，肯定長期為國家及社會付出的努力。

民政局表示，桃園市中央軍事院校校友會自2024年起，與桃園市榮民服務處合作推動弱勢關懷，邀集身心障礙福利團體聯合會等15個團體共同參與，另提供榮民免費驗光及配鏡服務，以實際行動延續軍人服務社會的精神。

今日包括立法委員呂玉玲、萬美玲、桃園市議會議長邱奕勝、議員舒翠玲、朱珍瑤、桃園市中央軍事院校校友會理事長李東成、中央軍事院校校友總會理事長彭進明、桃園市戰略學術研究會理事長蔡鋒、陸軍官校校友總會總會長羅際琴中將、前退輔會主委曾金陵都到場。