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中壢慈惠堂深耕逾70年 副市長蘇俊賓：保存傳統工藝、延續母娘慈悲

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
立委呂玉玲（右起）、副市長蘇俊賓、議長邱奕勝、立委魯明哲參加中壢慈惠堂瑤池金母聖誕團拜祝壽。圖／桃園市府新聞處提供
立委呂玉玲（右起）、副市長蘇俊賓、議長邱奕勝、立委魯明哲參加中壢慈惠堂瑤池金母聖誕團拜祝壽。圖／桃園市府新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓、議長邱奕勝今日上午參加中壢慈惠堂瑤池金母聖誕團拜祝壽，蘇俊賓表示，中壢慈惠堂長年深耕地方，不僅是重要的宗教信仰中心，更積極投入公益慈善、關懷弱勢，落實瑤池金母慈悲濟世的精神，為地方注入溫暖與正向力量。

蘇俊賓提到，邱奕勝議長及慈惠堂吳文樹董事長身兼桃園市義勇消防大隊總隊長、副總隊長，長期與消防局配合緊急救護工作，協助許多民眾度過危難，市府為減輕消防人員負擔，除倡議促使中央修正工廠管理輔導法，及消防法來加強危險物品管制，也在議會支持下修正桃園市火災預防管理自治條例，透過各項稽查輔導措施，成功讓工廠倉儲火災案件從2023年的123件下降到去年的56件，今年更持續降低，這也是發揚母娘慈悲救世理念，保護消防弟兄，也讓市民享有安全的生活環境

蘇俊賓指出，中壢慈惠堂具有深厚的信仰底蘊，也保存豐富的傳統匠師工藝與文化資產，堂內包括中庭、正面水車堵及正殿供桌等處，留有廟宇剪黏藝師江清露的作品，展現台灣傳統寺廟工藝之美；市府已啟動文化資產調查工作，透過系統性盤點與研究，進一步保存珍貴文物及傳統工藝，讓更多信眾了解，並持續傳承下一代。

議長邱奕勝表示，中壢慈惠堂長期凝聚地方信仰力量，今日各界齊聚為瑤池金母祝壽，展現地方宗教文化的深厚底蘊與向心力，他虔誠祈願母娘庇佑桃園地方平安、市民安康，各項市政建設順利推展。

中壢慈惠堂董事長吳文樹說，今日信眾齊聚慈惠堂，共同恭祝瑤池金母聖誕，感謝各界善信大德長年支持。慈惠堂秉持母娘慈悲精神，持續投入公益及慈善工作，期盼將宗教信仰力量轉化為關懷社會的實際行動，並祈願母娘庇佑大家平安順利，祝壽大典圓滿成功。

民政局表示，中壢慈惠堂創建於1952年，為慈惠堂系統第一分堂，素有「天下第一分堂」之稱，長年是中壢地區重要信仰中心，除辦理進香、健走及花鼓隊等宗教民俗活動，也積極投入公益，響應市府「食享冰箱×中元普渡暖心送愛」活動，捐贈物資協助弱勢，並由志工製作「母娘便當」送至中壢地區8處關懷據點，同時將普渡供品分享予社福機構。近年更獲得桃園市公益宗教團體認證，展現宗教團體關懷弱勢、回饋社會的力量。

今日包括立法委員呂玉玲、魯明哲、桃園市議會議長邱奕勝與多位議員、台灣省道教會理事長兼慈惠堂常務監事陳燦宏等人都出席活動。

中壢 蘇俊賓 慈悲

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