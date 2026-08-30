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桃園合法露營場不到2成挨批 觀旅局：組專案小組協助

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市露營場多集中在復興區，但受地形、水保及建管等條件限制，合法化進度緩慢，市府表示已成立專案小組跨局處協助業者加速申設。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市露營場多集中在復興區，但受地形、水保及建管等條件限制，合法化進度緩慢，市府表示已成立專案小組跨局處協助業者加速申設。圖／桃園市觀旅局提供

桃園露營場合法化進度緩慢，全市目前營業中露營場約135處，市府盤點合法露營場僅18家，占比不到2成。多名議員認為，中央開放農牧用地申設露營場已逾2年，市府應加快跨局處整合。觀旅局回應，目前累計153件申請案，101件已取得第一階段土地同意許可，將透過專案小組協助業者突破水保、建管等問題。

交通部2022年修正露營場相關管理規範，開放符合條件的非都市土地農牧、林業用地申請露營設施許可使用，桃園當時盤點全市約有149處露營場，其中約8成集中在復興區。市府自2023年2月起推動合法化輔導，2024年並輔導完成全台首件既有非都市土地農牧用地合法露營場。目前全市合法露營場共18家，其中修法後完成申請並合法設立的露營場有9家。

議員林政賢、張碩芳指出，全市營業中露營場約135處，但真正合法者比例仍偏低，過去業者加入輔導及提出申請累計達449次，目前約70處加入輔導，顯示業者確實有合法化需求，問題在於程序是否過於複雜；農地使用涉及不同法令，觀旅局不能只扮演收件角色，應積極協調水務、建管、農業及環保等單位，找出業者長期卡關的原因。

議員彭俊豪表示，中央修法後，市府投入不少資源輔導，但至今修法後真正申請合法者僅9家，速度仍有改善空間，尤其復興區露營場占桃園多數，更應釐清目前申請案件有多少卡在行政程序、多少因先天條件根本無法合法，並訂出每年預計完成輔導的明確目標。

觀旅局長陳靜芳表示，目前累計有153件露營場申請案，截至8月24日已有101案通過第一階段「土地同意許可」，修法後通過第二階段、完成合法設立登記則有9家，合法數量目前為全國第5。第二階段除須依核定計畫投入水土保持工程，也涉及建築物合法化、廢汙水接管及集中處理等工程，因此需要一定辦理時間。

陳靜芳說，153件申請案中，目前確認有6家因位於地質敏感區或聯外通道等問題無法合法化，市府均已開罰並發出勒令歇業書，業者也停業。至於露營場集中的復興區，受地形及自然環境影響，業者普遍面臨建管、水保等難題，市府秘書長已召開多場專案小組會議，跨局處協調水務、建管、農業及環保等單位，在兼顧環境保護及公共安全前提下，釐清審認原則、協助業者加快申設程序，後續也將訂出明確年度輔導家數目標。桃園目前另訂有露營區管理要點，作為相關管理依據。

桃園市露營場多集中在復興區，但受地形、水保及建管等條件限制，合法化進度緩慢，市府表示已成立專案小組跨局處協助業者加速申設。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市露營場多集中在復興區，但受地形、水保及建管等條件限制，合法化進度緩慢，市府表示已成立專案小組跨局處協助業者加速申設。圖／桃園市觀旅局提供

露營 桃園 議員

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