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苗栗市社宅「啟賢安居」工地百年老榕樹生病了 住都中心觀察中

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣第二處社會住宅苗栗市「啟賢安居」工地圍籬了，基地內僅餘1棵百年老榕樹及1棵木麻黃生病觀察中。聯合報系資料照
苗栗縣第二處社會住宅苗栗市「啟賢安居」工地圍籬了，基地內僅餘1棵百年老榕樹及1棵木麻黃生病觀察中。聯合報系資料照

苗栗縣第二處社會住宅苗栗市「啟賢安居」工地圍籬了，預計2030年第四季完工，附近居民關心基地內百年老榕樹遭砍除，國家住宅及都市更新中心證實老榕樹根部感染褐根病，已先移除樹木土壤清除殘根，後續觀察生長勢，決定保留或是移除。

苗栗縣第一處社會住宅苗栗市「明駝好室」，107戶招租，抽籤正取戶將於今年9月1日起入住，苗栗縣審計室旁「啟賢安居」備受期待，住都中心指出，工程今年第三季開工，2030年第四季完工，興建地下2層、地上13層，256戶包含套房型164戶、二房型71戶、三房型21戶，社宅低樓層設置身心障礙者社區日照及小作所等社福設施。

「啟賢安居」工地最近圍籬，廠商清理基地，一些樹木也被砍除，僅留下1棵榕樹及1棵木麻黃，引起居民關心，地方耆老指出，基地上原來是農田，台灣日治時期強制徵用設藥廠，光復後一度軍醫院及衛生營區，但隨著精簡軍隊移防閒置，地方一度規畫為苗栗縣政府消防局或苗栗警察分局北苗派出所用地，但都改弦易轍，最後都市計畫變更，敲定興建社宅，老榕樹見證歷史，木麻黃則可能於藥廠時期種下。

住都中心表示，「啟賢安居」基地非縣府列管保護樹木，部分木麻黃今年初傾倒，委託專家調查評估，發現木麻黃受病菌感染，並呈現樹況不佳、葉片稀疏黃化、根部區域腐朽等情況，老榕樹根部也遭受褐根病感染，目前先移除樹木土壤、清除殘根，以防止病害蔓延，持續觀察樹木後續生長狀況，依規定辦理作業。

苗栗縣第二處社會住宅苗栗市「啟賢安居」工地圍籬了，基地內僅餘1棵百年老榕樹及1棵木麻黃生病觀察中。記者范榮達／攝影
苗栗縣第二處社會住宅苗栗市「啟賢安居」工地圍籬了，基地內僅餘1棵百年老榕樹及1棵木麻黃生病觀察中。記者范榮達／攝影

苗栗縣審計室旁興建295戶社會住宅案，統包工程昨天決標，基地的老樹將保留或移植。本報資料照片
苗栗縣審計室旁興建295戶社會住宅案，統包工程昨天決標，基地的老樹將保留或移植。本報資料照片

苗栗市 社宅 工地

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